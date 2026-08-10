Comunidades reafirman que no reconocerán a Fujimori como presidenta

Porfirio Quiñonez, comunero de Cumi, rechazó acusaciones de influencia boliviana y denunció una estigmatización constante contra las comunidades de Puno

Ruth Flores
Ruth Flores 10/08/2026

Comunidades campesinas de Puno preparan una iniciativa para derogar el Decreto Ley 653 y cuestionan otras normas que, según advierten, afectan sus territorios y el agua.

Foto: Difusión

Las comunidades campesinas reafirman su posición de no reconocer a Keiko Fujimori como presidenta de la República, señaló el ciudadano Porfirio Quiñonez, de la comunidad Cumi, distrito de Zepita (Chucuito).

“Nosotros no reconocemos a Keiko como presidenta. Keiko no es presidenta”, reiteró, señalando que desde la vacancia de Pedro Castillo, se ha perdido el estado de derecho en el Perú.

Precisó que diferentes personajes, como la fujimorista Santusa Mamani salen al frente a “difamar” a las comunidades realizando aseveraciones que no se asemejan con la realidad, como estrategia para los grupos de poder.

“Ellos son los que están adoctrinados”, dijo, haciendo referencia al presunto adoctrinamiento bolivianos hacia las comunidades de Puno, lo que rechazó, al señalar que ellos tienen su propia forma de vida y pensamiento.

“Nos llaman pochos rojos, luego dicen que estamos adoctrinados por Bolivia, eso más parece un libreto, porque todos utilizan el mismo término”, agregó, cuestionando el mismo discurso estigmatizador hacia las comunidades.

Lamentó que desde la capital y de las regiones del norte, se siga mirando al sur y a Puno como una región inferior, y donde se crea que la población es fácil de dominar o adoctrinar.

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