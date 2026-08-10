Carabaya: piden apoyo económico para joven que habría sufrido grave accidente laboral

En la provincia de Carabaya, una madre enfrenta una difícil situación tras conocer que su hijo Julio Cesar Ramos Mamani quedó grave luego de viajar a Sandia para realizar trabajos de instalación de grass, el joven presenta múltiples fracturas y permanece en coma en la región Arequipa.

Según Delma Mamani Apaza, madre de Julio Cesar, dos jóvenes llevaron a su hijo hasta Sandia para realizar trabajos, luego le informaron que había sufrido una caída, sin embargo, ella considera que pudo ocurrir algo más y cuestiona que no le avisaran el mismo día.

La madre señala que recibió información sobre el supuesto accidente después de ocurrido, situación que le genera dudas, además, afirma que los jóvenes que acompañaron a su hijo no le explicaron con claridad qué pasó, por lo que pide conocer las circunstancias del hecho.

Delma Mamani contó que quedó como madre y padre para sus hijos después de perder a su esposo, ella los crió vendiendo comida y ahora necesita apoyo económico para afrontar la situación de Julio Cesar, quien permanece internado y lucha por su vida.

La madre también explicó que no tiene dinero para viajar a Arequipa, por ello agradeció a sus familiares y a algunos pobladores que ya colaboraron con sus gastos, mientras continúa buscando ayuda para atender las necesidades de su hijo.

Como parte de la ayuda, este viernes 14 de agosto realizarán una pollada en la “Y” de Macusani, además, las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante Yape al número 916735839, a nombre de Delma, según informó la familia.