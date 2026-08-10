Consejero exige buena pro para instituto tecnológico de Juli en Chucuito

El proceso debía resolverse el 8 de junio, pero sigue pendiente en agosto por falta de firma de un integrante del comité de selección.

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 10/08/2026

El consejero Juli Abad Vizcarra exige la buena pro del tecnológico de Juli, cuyo proyecto supera S/59 millones y beneficiará a estudiantes de Chucuito

Foto: JAC

El consejero regional por Chucuito, Juli Abad Vizcarra Estrella, exige la entrega inmediata de la buena pro para la nueva infraestructura del Instituto Superior Tecnológico de Juli, ante el gobierno regional de Puno.

Docentes, director y plana jerárquica del tecnológico llegaron a Puno, para exigir que el gerente convoque el otorgamiento de la buena pro, tras el proceso de licitación abreviada que se retrasa desde junio.

«Estamos sospechando algún acto, algún indicio de corrupción, porque normalmente no deberían caer los procesos de licitación», afirmó el consejero Vizcarra Estrella, quien también cuestionó la falta de voluntad del comité evaluador.

Antecedentes y expectativas del proyecto educativo

La empresa ganadora debía conocerse el 8 de junio, según el cronograma inicial, pero el proceso ingresó a agosto sin resolución, por la falta de firma de un miembro del comité de selección.

Tres consorcios compiten por la obra, valorizada en más de 59 millones de soles, cuya ejecución beneficiará directamente a estudiantes y a la comunidad educativa de Juli, en la provincia de Chucuito.

En tanto, el gobierno regional debe anunciar en el corto plazo el otorgamiento y consentimiento de la buena pro, además de la firma del contrato, para definir el inicio de la obra educativa.

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