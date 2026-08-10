Puno: Presidente de la Beneficencia se compromete a garantizar el funcionamiento del agua en los cementerios en 15 días

La Sociedad de Beneficencia de Puno instalará pozos de agua y cámaras de seguridad en un plazo máximo de 15 días, tras las quejas de las familias por la falta de agua y el robo de lápidas en algunos cementerios de la ciudad como Yanamayo y Laykakota, sostuvo el presidente de directorio, Jacinto Verastegui.

Tres pozos tubulares abastecerán los camposantos, uno en Yanamayo, otro en Ventilla y un tercero adicional, mientras dos cámaras principales y varias secundarias vigilarán cada cementerio para frenar los hurtos de bronce.

«No es justo que esté comprando tanques de agua», afirmó el presidente de la Sociedad de Beneficencia de Puno, quien detalló que los pozos deben estar operativos en un plazo de diez a quince días.

Mausoleos familiares y crematorio amplían servicios en Ventilla

El cementerio de Ventilla ofrece ahora mausoleos familiares, terrenos donde pueden enterrarse hasta diez parientes, y un crematorio que antes solo funcionaba en Arequipa y Caracoto, según señalo Verastegui.

El servicio de velatorio es prácticamente gratuito para las familias, mientras la vía asfaltada hacia Moquegua facilita el acceso a los camposantos y reduce los gastos de traslado de los deudos.

Solo se han registrado dos o tres denuncias formales por robo de lápidas, aunque la administración ya rotó al personal de vigilancia mientras concluyen las investigaciones de cada caso.

Seguridad privada y morgue animal, próximos proyectos

El directorio ya aprobó contratar una empresa de seguridad privada para reemplazar a los guardianes independientes, aunque la implementación del servicio todavía está pendiente de ejecución.

«Ellos tienen preparación, información y equipos», explicó Verástegui, sobre la diferencia entre el personal de vigilancia actual y una empresa especializada en seguridad.

Finalmente, las promesas de la Beneficencia llegan luego de los reclamos de las familias por servicios básicos que aún no están garantizados y por los casos de robo registrados en los cementerios. Aunque la institución anuncia soluciones en un plazo de hasta 15 días, queda pendiente comprobar si estas medidas se concretan dentro del tiempo ofrecido y si realmente permiten acabar con la falta de agua y mejorar la seguridad en los camposantos de Puno.