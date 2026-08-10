Juliaca: Fiscalía aplica justicia restaurativa para reeducar a 57 jóvenes infractores para reinsertarlos en la sociedad

El fiscal de Familia, Richard Luque Bautista reveló que el Ministerio Público atiende 57 casos de adolescentes en conflicto con la ley penal en Juliaca. El programa nacional de justicia juvenil restaurativa busca reinsertarlos mediante una solución prejudicial y el acompañamiento de un equipo interdisciplinario.

Meta

La coordinación nacional fijó una meta anual de 70 casos y 70 familias beneficiarias en toda la región. La fiscalía ofrece una salida alternativa para que los menores renuncien al delito y asuman su responsabilidad.

Este mecanismo evita la judicialización inmediata y trabaja la reeducación a nivel personal, familiar, social y comunitario. El objetivo es que cada adolescente “busque un proyecto de vida y se realice como persona”, explicó el magistrado.

Casos

La provincia de San Román concentra la mayor incidencia con 35 casos activos hasta el momento. La autoridad detalló dos hechos recientes que ilustran la problemática en la ciudad de Juliaca.

Un suceso involucra a una joven de 15 años investigada por omisión de socorro tras un suicidio. El otro caso corresponde a una adolescente que trepó muros e ingresó ilegalmente a un bien ajeno cometiendo violación de domicilio.

Reincidencia

La fiscalía sí judicializa a los menores que reinciden pese a la oportunidad inicial. En esas situaciones se solicita la internación en un centro juvenil para aplicar medidas socioeducativas más gravosas contra los reincidentes.

Luque advirtió sobre la “dejadez de los padres por ejercer sus roles” y la prioridad que otorgan al lucro sobre la formación integral. Si la familia es disfuncional, se convoca a la Unidad de Protección Especial para el resguardo del menor abandonado.