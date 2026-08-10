Juliaca: Dirigentes exigen llegada del ministro de Vivienda Mauricio Arnillas por retraso en obra del PIAA

Dirigentes gestionan la visita del ministro de Vivienda para destrabar la obra, mientras exigen fechas oficiales y una renovación del comité de monitoreo.

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 10/08/2026

Central de Barrios denuncia retraso del PIAA de Juliaca y San Miguel, cuya primera etapa aún no inicia licitación y afecta a 217 urbanizaciones.

Foto: ERPQ

El presidente de la Central de Barrios, Eusebio Cabrera Chunga, denunció un grave retraso en el Proyecto Integral de agua y Alcantarillado (PIAA) de Juliaca y San Miguel. Una comisión viajó a Lima para gestionar la visita del ministro de Vivienda y destrabar esta obra declarada de interés nacional.

Ejecución

El dirigente explicó que el proyecto contempla dos etapas que no avanzan según lo planificado. La primera etapa abarca la ampliación para 217 urbanizaciones y hasta ahora no se ha iniciado ni la licitación.

Los trabajos comenzaron en sentido contrario por la etapa dos del centro de la ciudad. Cabrera calificó esta situación como una “decepción de parte de las autoridades” porque la población esperaba la culminación para el año del centenario.

Visita

El Comité de Monitoreo gestiona la llegada del titular de Vivienda para aclarar el panorama. El Ministerio indicó que la visita se concretará “antes del 18 de este mes” como una fecha tentativa sin confirmación oficial.

El representante vecinal exigió un anuncio documentado y no solo versiones verbales difundidas en redes. Cabrera advirtió que la población requiere una aclaración formal de la nueva gestión ministerial para retomar el cronograma.

Renovación

El líder barrial también se refirió a los cambios internos en las dirigencias de las urbanizaciones. La destitución del señor Filomeno en la urbanización Virgen del Carmen obliga a una renovación total del Comité Central del proyecto.

El presidente de la Central de Barrios sostuvo que ese cambio en una zona implica modificar la directiva general. La población exigió en una reunión renovar la dirigencia para cumplir con los plazos pendientes de la obra integral.

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