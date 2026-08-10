San Román: autoridades locales no ejecutaron obras para el sector educación

La falta de obras educativas marca el balance de los últimos cuatro años de gestión de las autoridades en San Román, según el director de la UGEL San Román, Luis Jarid Mamani Llano, solo dos alcaldes distritales fueron identificados por impulsar proyectos a favor de la educación.

Mamani Llano mencionó al alcalde del distrito de Caracoto y al alcalde del distrito de Cabana como autoridades que se identificaron con el sector educativo, mientras cuestionó que otras municipalidades no hayan priorizado la mejora de sus instituciones.

El director de la UGEL afirmó que no tiene conocimiento de que San Miguel haya ejecutado alguna obra a favor de la educación, por ello pidió a los padres de familia tomar en cuenta este tema al momento de elegir a sus autoridades.

En este escenario, Mamani Llano destacó la inversión realizada por el Gobierno Regional en infraestructura educativa, y señaló que ya fueron inaugurados el Colegio Tomás Álvarez y el Colegio Nacional de Cabanillas, además de mencionar obras próximas a entregarse.

Entre los proyectos mencionados figuran los colegios Las Mercedes, Perú Birf y Comercio 32, mientras que también se espera conocer el avance del Colegio Politécnico, según la información brindada por el director de la UGEL San Román.

Mamani Llano sostuvo que “la única autoridad que ha apostado por educación es el gobierno regional”, y remarcó que las nuevas obras deben garantizar servicios básicos como agua, desagüe y electricidad para mejorar las condiciones de las instituciones educativas.