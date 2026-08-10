Juliaca: Feria de la Integración Andina a puertas de iniciar el 11 de setiembre ocupará avenida Ferial con cronograma de limpieza y seguridad eléctrica

La organización coordina limpieza, seguridad y mejoras eléctricas con autoridades y Electropuno para garantizar condiciones adecuadas durante la actividad

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 10/08/2026

La Feria de la Integración Andina iniciará el 11 de septiembre en Juliaca y ocupará la avenida Ferial durante quince días para comerciantes y visitantes

Foto: ERPQ

El presidente de la Feria de la Integración Andina, Melecio Chino Colquehuanca, confirmó el inicio de la histórica feria en Juliaca para el 11 de septiembre. El evento se desarrollará en la avenida Ferial, desde la laguna temporal hasta el parque Cholo.

Limpieza

El dirigente anunció un cronograma de trabajo inmediato para acondicionar el espacio. La jornada principal de limpieza general comenzará el día 7 y se concentrará en recoger la tierra acumulada en la avenida.

El municipio provincial apoyará con vehículos para trasladar todo el material que se extraiga del barrio. Esta coordinación busca dejar el terreno expedito para la instalación de los diversos giros comerciales.

Ubicación

Chino Colquehuanca afirmó que no existe otro lugar apropiado en la ciudad. “Hemos tratado de buscar con anticipación desde el mes de abril, pero no reúnen las condiciones otra venida”, declaró el representante ferial.

El dirigente sustentó la localización con la ley 24746 que declara a Juliaca capital de la integración andina. La norma vigente otorga a la municipalidad provincial toda la facultad organizativa para esta actividad ferial.

Seguridad

La organización integrará a 184 socios efectivos de Juegos Mecánicos Virgen de las Mercedes y a asociaciones de artesanía y comida al paso. La feria se extenderá por el plazo máximo de quince días que permite la ley.

Ante los problemas eléctricos del año pasado, la directiva solicitó a Electropuno la verificación y potencialización de los transformadores. El objetivo es evitar las fluctuaciones de tensión que perjudicaron a la vecindad y garantizar un servicio estable.

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