Alcalde Javier Ponce Roque enfrenta hoy audiencia por prisión preventiva en Puno

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno Javier Ponce Roque enfrenta hoy audiencia de prisión preventiva por el caso Mandachitos de la Corrupción, donde la Fiscalía pide 36 meses de cárcel contra el burgomaestre y otros funcionarios.

El fiscal Arturo Saúl Zirena Asencio sostiene que la red benefició a más de 220 conductores, entre ellos choferes ebrios, al anular multas de tránsito desde la Gerencia de Transportes de la municipalidad.

La jueza María Candelaria Morales Segura reprogramó la audiencia para este 10 de agosto a las 2 de la tarde en Puno, donde se definirá si el alcalde va a prisión preventiva o queda con otra medida.

Seis investigados ya recibieron prisión preventiva de 36 meses mientras el alcalde Javier Roque espera la decisión del juez, tras revelarse que el grupo cobraba hasta 5 mil soles por dejar sin efecto papeletas.

La Fiscalía explica que la presunta red operaba desde la Gerencia de Transportes y anulaba multas de tránsito a cambio de dinero, con un esquema que ya tiene seis funcionarios en cárcel preventiva.

La ciudadanía de Puno sigue de cerca esta audiencia, porque el caso Mandachitos de la Corrupción pone en evidencia una posible red que perdonaba infracciones a conductores, incluso choferes ebrios, dentro de la municipalidad.