Encuentran más de 2,5 kilómetros de caminos inkas en el entorno de la muralla de Mandor en Machu Picchu

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 10/08/2026

La vegetación oculta buena parte de las laderas de Machu Picchu. La tecnología LiDAR permitió mirar debajo de esa cobertura e identificar más de 2,5 kilómetros de caminos inkas, además…

La vegetación oculta buena parte de las laderas de Machu Picchu. La tecnología LiDAR permitió mirar debajo de esa cobertura e identificar más de 2,5 kilómetros de caminos inkas, además de posibles plataformas y terrazas. Entre los hallazgos destaca un camino de al menos 1,2 kilómetros, con un trazado en zigzag y características compatibles con técnicas constructivas de época inca. Pero todavía no se sabe cuándo se construyeron estos caminos y qué función cumplieron. Los arqueólogos deberán realizar prospecciones en campo para determinar su cronología, función y estado de conservación. 

Las nuevas evidencias se encuentran en el entorno de la muralla de Mandor, al este de la ciudad inca, y abren nuevas preguntas sobre cómo se organizaba y conectaba este sector con otros espacios de Machu Picchu. El hallazgo fue posible gracias a la cooperación entre el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. La DDC ya dispuso nuevas investigaciones para estudiar y proteger las evidencias identificadas. Mariusz Ziółkowski, director del Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia, destacó la cooperación científica para identificar y estudiar nuevas evidencias arqueológicas en Machu Picchu. Y Maritza Rosa Candia, directora ejecutiva de la DDC, dijo que el uso de nuevas tecnologías permite ampliar el conocimiento del territorio y abre futuras investigaciones y acciones de conservación. El LiDAR amplía el mapa de lo que todavía permanece oculto en Machu Picchu. 

Este es el equipo de trabajo en las investigaciones recientes en Machupicchu.

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