Juliaca: Detienen en flagrancia a “El Chero” por presunta violación sexual de mujer de 25 años

El intervenido fue ubicado en el jirón Lampa y tenía un celular Redmi incautado, mientras continúa la investigación para esclarecer los hechos denunciados.

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 11/08/2026

PNP detiene en Juliaca a alias “El Chero”, de 34 años, por presunta violación sexual contra una mujer de 25 años tras denuncia policial.

Foto: Difusión

Personal especializado del Área de Investigación Criminal de la PNP en Juliaca logró la detención en flagrancia de un hombre de 34 años, identificado con iniciales W.C.A. y alias “El Chero”, quien estaría presuntamente implicado en el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual, en agravio de una mujer de 25 años.

La intervención policial se realizó luego de que la presunta agraviada formulara la denuncia correspondiente ante las oficinas del Área de Investigación Criminal de la PNP en Juliaca, proporcionando información que permitió al personal policial realizar las acciones inmediatas para la ubicación del investigado.

Como resultado de las diligencias policiales, el ciudadano fue ubicado y detenido en las inmediaciones del jirón Lampa, distrito de Juliaca, procediéndose además a efectuar el registro preliminar correspondiente en el lugar de la captura.

Durante la intervención se realizó la incautación de un equipo celular marca Redmi, modelo Note 15 Pro, de color negro, especie que será sometida a las diligencias correspondientes en el marco de la investigación para determinar su vínculo con los hechos denunciados.

El detenido fue trasladado a las instalaciones del Área de Investigación Criminal de la PNP en Juliaca, donde quedará a disposición de las autoridades competentes para las diligencias de ley y las pericias que correspondan en este caso por la presunta violación sexual.

La Policía Nacional del Perú informó que continuará con las investigaciones para esclarecer todos los extremos del caso, mientras la agraviada recibe el apoyo necesario y se garantizan las medidas de protección que correspondan en este tipo de delitos contra la libertad sexual.

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