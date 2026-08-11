Dirigente califica como “engaño” la construcción de un nuevo hospital regional

Mamani cuestiona la modalidad de gobierno a gobierno y plantea ejecutar el hospital mediante obras por impuesto para garantizar su construcción en Jayllihuaya

Ruth Flores
Ruth Flores 11/08/2026

Exdirigente Marcelino Mamani califica de “engaño” el nuevo hospital de Puno y cuestiona los 1.200 millones de soles previstos para su construcción

Foto: Difusión

Como un engaño calificó el dirigente del centro poblado de Jayllihuaya, Marcelino Mamani, lo anunciado por la autoridad regional respecto a la construcción del nuevo hospital Manuel Núñez Butrón y pidió que la modalidad de ejecución sea cambiada a obras por impuesto.

“El pueblo de Puno ha sido engañado, son cuatro años haciendo soñar con un nuevo hospital bajo la modalidad de gobierno a gobierno, que no funciona. Es una estafa”, señaló.

Cuestionó el presupuesto destinado para la ejecución del nuevo nosocomio, al precisar que se trata de 1200 millones de soles, según uno de los últimos anuncios hechos; sin embargo, proyectos hospitalarios de mayor magnitud costaron en otras regiones cuatro veces menos.

“Solo se ha hecho una adenda, pero no hay un decreto que garantice el presupuesto destinado”, agregó, al tiempo de exhortar al ministro de Salud a realizar una evaluación de este y otros proyectos.

Mamani, aseveró que existiría una presunta sobrevaloración en la ejecución del nuevo hospital, por lo que pidió al ente rector del sector Salud evaluar su continuidad, precisando que con ese dinero se podrían construir más hospitales o centros de salud.

También, recomendó que la ejecución del proyecto ya no se realice bajo la modalidad de gobierno a gobierno, sino a través de obras por impuesto en el terreno de Jayllihuaya, para una mejor garantía.

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Ruth Flores

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