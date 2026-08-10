Juliaca entrega plaza de armas con 64.5% de avance y obra de S/ 7 061 830

La Municipalidad Provincial de San Román entregó hoy (lunes) el mejoramiento de la plaza de armas de Juliaca y su entorno, pese a que la obra registra un avance financiero de 64.5% sobre un presupuesto de 7 061 830 soles.

El alcalde Óscar Cáceres Rodríguez participó en la ceremonia junto a sus funcionarios, mientras consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas confirmó que de ese monto solo se ejecutó el 64.5%.

La obra estuvo a cargo del Consorcio Juliaca, integrado por Contratistas Generales Kaliss y Grupo Ampato Sociedad Anónima Cerrada, según el contrato 012 firmado el 19 de diciembre de 2025.

El documento señala que el plazo de ejecución era de 150 días calendario, tiempo en el que la empresa debía completar el proyecto para mejorar el centro de Juliaca.

Los trabajos comprendieron la construcción de espacios de recreación pasiva, infraestructura para el tránsito peatonal y vehicular, además de obras para evacuar las aguas pluviales en la zona.

Con esta entrega, la plaza de armas de Juliaca muestra un nuevo rostro para vecinos y visitantes, en una obra que combina imagen urbana y orden en el corazón de la ciudad, pese a los cuestionamientos por el retraso de la obra.