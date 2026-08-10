SENAMHI alerta vientos fuertes en Puno: ráfagas superarán 55 km/h entre el 12 y 13 de agosto

El SENAMHI anuncia que desde este miércoles 12 hasta el jueves 13 de agosto continuará el incremento de la velocidad del viento en la sierra, con ráfagas superiores a los 55 kilómetros por hora en varias zonas, incluida Puno.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú precisa que el aviso entrará en vigencia desde las 00:00 horas del miércoles 12 de agosto y concluirá a las 23:59 horas del jueves 13 de agosto, según el reporte publicado este lunes 10 de agosto a las 16:20 horas.

La institución informa que el miércoles 12 de agosto se prevén vientos con velocidades próximas a los 30 kilómetros por hora en la sierra norte, alrededor de los 30 kilómetros por hora en la sierra centro y valores superiores a los 38 kilómetros por hora en la sierra sur.

La región Puno forma parte de la sierra sur que enfrentará vientos más fuertes, con velocidades que superarán los 38 kilómetros por hora, lo que podría afectar el tránsito en carreteras de altura, el transporte de ganado y las actividades agrícolas en zonas expuestas.

El SENAMHI advierte que durante este periodo el viento será de moderada a fuerte intensidad en toda la sierra, y que las ráfagas podrían superar los 55 kilómetros por hora, por lo que pide a las autoridades locales y a la población tomar medidas de prevención.

Los pobladores de Puno deberán proteger techos y estructuras ligeras, evitar traslados innecesarios en zonas altas y mantenerse atentos a los reportes del SENAMHI, que seguirá emitiendo actualizaciones sobre el incremento de la velocidad del viento en la sierra centro y sur.