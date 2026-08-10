Vecinos de La Rinconada exigen al alcalde de Puno resolver conflicto de un predio

La reunión debía realizarse el 7 de agosto, pero los dirigentes aseguran que nunca recibieron la notificación y anunciaron una asamblea ampliada.

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 10/08/2026

Vecinos de Salcedo exigen al alcalde de Puno resolver el conflicto por el terreno del centro de salud tras incumplirse una reunión pactada

Foto: JAC

Vecinos del centro poblado Salcedo, en la Rinconada de Puno, denunciaron el incumplimiento del alcalde para convocar una reunión pactada para el pasado 7 de agosto, y exigieron resolver de inmediato el conflicto por el terreno del centro de salud, sostuvo una de las dirigentes de dicha zona, Yuli del Pilar Quispe Cusacani.

La dirigente vecinal señaló que el compromiso quedó establecido entre el 4 y el 7 de agosto, pero la notificación de la reunión nunca llegó a la organización, pese al plazo fijado por la autoridad edil.

«Nos parece una falta de respeto», afirmó la dirigente, quien también rechazó las acusaciones difundidas en medios locales y negó estar en contra del centro de salud, remarcando su respaldo continuo al sector.

Antecedentes del conflicto por el terreno

La dirigente recordó que cedió 800 metros cuadrados registrados mediante un acta firmada, en la que la red de salud se comprometió a construir en diez años, a cambio del local comunal cedido por los vecinos.

Los vecinos ya colocaron hitos en sus áreas de aporte y realizaron mediciones en la avenida del predio en conflicto, dentro de su habilitación urbana, mientras acusan a la regidora Norma Paredes de influir en decisiones municipales.

La organización convocó a una asamblea ampliada el domingo para revisar las áreas con el alcalde, su equipo técnico y la red de salud, y anunció una conferencia de prensa con documentos de respaldo.

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