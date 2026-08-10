Puno: Hallan sin vida a adulto mayor desaparecido desde el 21 de julio; el hombre padecía Alzheimer

La mañana de este lunes 10 de agosto, una vecina de la zona de Huaje reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón a orillas del lago Titicaca. El fallecido fue identificado como Salomón Ordóñez Quispe de 77 años de edad, extrabajador de la UNA Puno, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 21 de julio y que, según sus familiares, padecía Alzheimer.

Personal de Serenazgo recibió la alerta y trasladó a la Policía Nacional hasta el lugar, donde agentes iniciaron las diligencias preliminares y esperaron la llegada del fiscal quien demoro más de 02 horas para el levantamiento del cuerpo.

Un familiar del difunto confirmó, que reconoció el cuerpo por la vestimenta y afirmó: «sí, es de él, desde el 21 de julio no lo veíamos», según declaró en el lugar del hallazgo.

Antecedentes y contexto del hallazgo

Los familiares vieron con vida a Ordóñez Quispe el lunes 20 de julio, cuando su hija lo llevó a casa por la noche; al día siguiente desapareció y la familia inició la búsqueda, según declararon en esa ocasión ante Pachamama Radio.

Asimismo, en esa ocasión los familiares denunciaban poco interés de las autoridades policiales, en torno a la búsqueda, “Parece que la policía no se mueve, nos dijeron que nosotros busquemos, preguntemos y que busquemos cámaras”, relató otro de los familiares, cuestionando el trabajo de la institución policial.

Los familiares mantenían la esperanza de encontrarlo con vida, por lo que redoblaron las labores de búsqueda. Sin embargo, al no obtener resultados, recurrieron a diferentes instancias, incluso a la Policía, para solicitar apoyo. Lamentablemente, la mañana de este lunes, se confirmó el fatal desenlace.

Procedimiento y reacciones tras el hallazgo

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para determinar las causas de la muerte y esclarecer lo que realmente ocurrió. La zona donde fue hallado el cuerpo no cuenta con iluminación eléctrica ni viviendas cercanas. Además, el cuerpo ya presentaba signos de descomposición, por lo que se presume que habría permanecido varios días en el lugar.

Los familiares del occiso, entre lágrimas y visiblemente afectados por lo ocurrido, señalaron que padecía de Alzheimer, una condición que habría contribuido a su desorientación y posterior alejamiento de su hogar.

Una hija de la víctima relató que lo vio con vida un día antes de su desaparición y que, pese a su condición de salud, la familia le permitía salir a caminar, pues mantenerlo encerrado tampoco convenía.

Balance final del caso

El cuerpo fue hallado a unos 300 metros de la orilla del lago Titicaca, muy cerca al barrio San José. Las circunstancias en las que la víctima llegó hasta este lugar aún no han sido esclarecidas.

En tanto, las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas y circunstancias de la muerte de Salomón Ordóñez Quispe. Mientras tanto, sus familiares y personas cercanas lo despiden con profundo pesar, recordándolo con cariño.