Juliaca: hallan armas con números de serie erradicados cerca de cementerio

La Policía Nacional del Perú halló dos armas de fuego y 12 municiones durante una operación de inteligencia desarrollada en inmediaciones del cementerio Escuri, en el distrito de San Miguel, provincia de San Román, región Puno.

El hallazgo se produjo como parte de las acciones ejecutadas por el Área de Investigación Criminal (AREINCRI) PNP Juliaca, en coordinación con la División Regional de Inteligencia (DIVREINT) PNP Puno, dentro de las estrategias destinadas a prevenir y combatir hechos delictivos.

Información de inteligencia permitió ubicar las armas

Según información proporcionada por la Policía, las diligencias se iniciaron luego de que los agentes recibieran datos de una fuente humana sobre la presunta presencia de armas de fuego y municiones ocultas en las inmediaciones del cementerio Escuri.

Con esta información, el personal policial realizó labores de inteligencia y verificación en la zona hasta localizar los objetos reportados.

Revólveres tenían los números de serie erradicados

Durante el operativo fueron encontrados dos revólveres, ambos con los números de serie erradicados, característica que será materia de análisis durante las pericias correspondientes.

Uno de los revólveres, de color negro, tenía una munición en el tambor, mientras que el segundo, de color cromado, se encontraba sin munición en su mecanismo.

Además, los agentes encontraron 11 municiones calibre 9 × 19 milímetros Parabellum, que fueron recogidas junto con las armas para garantizar su conservación y posterior análisis.

Realizarán pericias para determinar su procedencia

Los elementos encontrados quedaron bajo custodia de las autoridades competentes y serán sometidos a las pericias correspondientes.

Las investigaciones deberán establecer la procedencia de las armas y municiones, así como determinar quiénes las habrían dejado en el lugar y si estarían relacionadas con algún hecho delictivo.

La Policía informó que las diligencias se desarrollan en coordinación con las autoridades correspondientes y respetando el debido proceso.

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