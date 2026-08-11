Fiscalía de Puno logra 4 años de cárcel para farmacéutica por vender productos vencidos y adulterados

La fiscal penal Kelly Aguilar Huanca logró que un juzgado de Puno sentencie a cuatro años de pena privativa de libertad contra la farmacéutica Ether A.R., por vender productos médicos y sanitarios vencidos y con fechas adulteradas, en un caso que afectó la salud pública.

La Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito realizó un operativo a farmacias de la ciudad de Puno, junto con miembros de la Policía Nacional del Perú y personal de la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID), y hallaron en la farmacia de la sentenciada productos médicos y sanitarios vencidos y con fecha de vencimiento adulterada.

Entre los productos incautados se encontraron test de embarazo cuya fecha de expiración había sido alterada en el año, cambiando 2023 por 2028, y también se halló una variedad de productos sanitarios almacenados para su comercialización con fecha vencida, por lo que se comunicó a la Fiscalía Penal de turno para que actúe conforme a sus atribuciones.

Los productos médicos y sanitarios no se encontraban en el área correspondiente a productos expirados, sino que estaban almacenados dentro del establecimiento que se encarga de la venta al público, lo que demostraba que la farmacéutica los mantenía a la vista de los clientes para su comercialización.

El Juzgado encontró a Ether A.R. autora del delito contra la salud pública en su modalidad de contaminación y propagación, en su forma de comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios sin garantía de buen estado, en agravio del Estado peruano representado por el procurador público del Ministerio de Salud.

La sentencia de cuatro años de pena privativa de libertad se impuso luego de la actuación de los medios probatorios en juicio oral, y marca un precedente en la lucha contra la venta de productos médicos y sanitarios vencidos o adulterados en farmacias de la ciudad de Puno.