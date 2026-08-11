Juliaca: Mejoramiento de vías de contorno de mercado Las Mercedes, genera reclamos

La ejecución directa debía comenzar en julio y tendrá un plazo de 90 días, pero dirigentes temen que quede inconclusa durante la temporada de lluvias

Ivan Coari
Ivan Coari 11/08/2026

Comerciantes de Las Mercedes cuestionan retraso de obra en Juliaca y alertan congestión vehicular, calles abiertas y riesgo para sus actividades

Foto: IRSC

La obra de mejoramiento en los alrededores del mercado Las Mercedes de Juliaca genera preocupación entre los comerciantes, debido al retraso en su inicio y al impacto que provoca en el tránsito, el comercio y las actividades diarias de la población que circula por esta zona de alto movimiento.

Gustavo Vilca, presidente de la Federación de Comerciantes del mercado Las Mercedes, señaló que la obra debía comenzar a mediados de julio, aunque el compromiso inicial del alcalde era iniciar los trabajos en abril, por ello, pidió que la ejecución directa del municipio no quede abandonada.

Vilca explicó que las calles abiertas generan dificultades para comerciantes, transportistas y población, además, señaló que actualmente se registra congestión vehicular en sectores como el óvalo y la salida Cusco, donde el tránsito se vuelve complicado por los trabajos que se realizan.

El dirigente también cuestionó que varias obras se ejecuten cerca de la salida de la actual gestión municipal, mientras tanto, otro representante del mercado indicó que los trabajos avanzan lentamente y recordó que el ingeniero responsable fue cambiado recientemente, lo que habría permitido retomar el avance de la obra.

Según los dirigentes, la obra tiene un plazo proyectado de tres meses, equivalente a 90 días, sin embargo, expresaron su preocupación por que podría quedar inconclusa y afectar a los comerciantes durante la temporada de lluvias, cuando el terreno podría convertirse en barro y dificultar sus actividades.

Los representantes también señalaron problemas con el comercio ambulatorio en los alrededores del mercado, especialmente en la avenida Sol, y pidieron una mejor coordinación entre la Gerencia de Comercialización, la Policía Municipal y los órganos encargados de controlar esta actividad, además, advirtieron que la obra podría perjudicar las actividades por el aniversario del mercado.

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