Exigen al Gobierno Regional acelerar proyecto del Colegio de Alto Rendimiento en Juliaca

Juan Zapata cuestionó la ausencia del director de UGEL San Román y anunció una nueva reunión para destrabar el proyecto educativo en Juliaca

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 11/08/2026

Dirigentes de Juliaca exigen al Gobierno Regional acelerar el proyecto del COAR y confirmar presupuesto de S/ 2 o S/ 3 millones para su ejecución

Foto: ERPQ

El presidente encargado de las Cuatro Zonas de Juliaca, Juan Zapata Chambilla, reveló una reunión de emergencia con el alcalde provincial de San Román para evaluar la situación del Colegio de Alto Rendimiento (COAR). Los dirigentes exigen celeridad en el proyecto educativo.

Desinterés

Zapata Chambilla denunció la ausencia del director de la UGEL San Román en la cita. “Lo hemos invitado, pero no le ha interesado asistir”, declaró el dirigente, quien cuestionó la falta de compromiso de la autoridad educativa con un proyecto clave para la provincia.

El representante vecinal calificó la inasistencia como una muestra de desidia institucional. La reunión contó con la presencia de los dirigentes Antero Pimentel Esquivias, el Pedrp Quispe Quisocala y Raúl Canaza, quienes coincidieron en la urgencia de destrabar la iniciativa ante el gobierno regional.

Presupuesto

El alcalde provincial informó a los dirigentes que el Gobierno Regional dispone de un presupuesto de S/2 millones o S/3 millones para el COAR. Zapata Chambilla exigió que el gobernador ratifique la ejecución y confirme que la sede será para Juliaca.

Los líderes vecinales advirtieron que las postergaciones perjudican directamente a la población. “Esto no perjudica a Juliaca”, enfatizó el presidente de las Cuatro Zonas durante su intervención.

Convocatoria

El dirigente anunció que se cursará un documento formal para una nueva reunión con el alcalde y el Gobierno Regional. Los representantes firmarán el oficio con el propósito de abordar, además, los proyectos del Cono Sur y el astrado.

Zapata Chambilla señaló que el burgomaestre mostró disposición para gestionar directamente el expediente del Cono Sur. El municipio provincial denunció que el Gobierno Regional se niega a recibir el documento técnico para su aprobación inmediata.

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