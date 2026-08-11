Reinician obra vial paralizada dos años con inversión de S/4 millones

El presidente de la urbanización Espinal, Walter Agustín Quispe Mamani, confirmó el reinicio de la obra de pistas y veredas en la salida Arequipa de Juliaca. La empresa Concretos del Sur Mix asumió el proyecto tras firmar el contrato para culminar el saldo de obra.

Adjudicación

El dirigente informó que la nueva empresa ya realiza labores de limpieza en la zona. “Va a empezar con todo”, declaró Quispe Mamani, quien detalló que el plazo de ejecución será de cuatro meses para concluir los trabajos pendientes en el sector.

El presupuesto actual asciende a S/4 millones 700 mil producto de un reajuste económico. La anterior compañía, CIC, había adjudicado la obra por S/6 millones 100 mil y dejó el proyecto abandonado durante dos años, según denunció el representante vecinal.

Restricción

La reactivación obligará a restringir la circulación vehicular en las calles intervenidas. Los vecinos aperturaron vías de manera provisional, pero los buzones expuestos representaban un peligro constante para los conductores y peatones de la zona.

Quispe Mamani explicó que sostuvo una reunión para coordinar el cierre de accesos. La medida busca que el trabajo se desenvuelva con normalidad y evite accidentes durante el movimiento de maquinaria pesada en la urbanización Espinal y Vallecito.

Conflicto

El dirigente recordó que existe un proceso de arbitraje entre la municipalidad y la anterior contratista. Se desconoce el resultado final de este litigio legal por los perjuicios causados durante el prolongado abandono del proyecto vial.

Los vecinos de la urbanización Espinal, Vallecito y Anés de los Choferes exigen que el presupuesto se ejecute en su totalidad. El representante expresó su expectativa de que la obra sea inaugurada a fin de año sin nuevas paralizaciones.