Trabajadores CAS de Puno rechazan gradualidad de gratificaciones y anuncian demanda al Tribunal Constitucional

El secretario general de la Federación Regional de Trabajadores CAS Puno, Germán Washington Yana Pari, rechazó las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas sobre la gradualidad en el pago de gratificaciones y CTS para trabajadores CAS, y confirmó que ya interpusieron una demanda al Tribunal Constitucional exigiendo el cumplimiento del 100%.

Yana Pari señaló que desde antes de las elecciones sabían que, si ganaba el fujimorismo, Fuerza Popular iba a actuar como opositor y antilaboralista, como ya lo hizo en el período anterior, y que por eso a nivel nacional están en coordinación para que el ministro no lleve la demanda al Tribunal Constitucional.

El dirigente indicó que en las últimas movilizaciones los trabajadores mencionaron que el Ejecutivo y el Congreso habían asumido el compromiso de pagar el 100% de la gratificación, pero que al final esto se convirtió en una burla, porque solo programaron la gradualidad en el pago, con un manejo que atribuye a los fujimoristas.

Germán Washington Yana Pari afirmó que están en contra de esta actitud del Poder Ejecutivo y del ministro de Economía y Finanzas, y precisó que ya interpusieron una demanda al Tribunal Constitucional para que se cumpla el 100% de la gratificación, sin gradualidad, porque consideran que esto atenta contra la dignidad del trabajador.

El secretario general de la Federación Regional de Trabajadores CAS Puno indicó que están en coordinación con todas las confederaciones y sindicatos del país, a través de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores CAS, y que ya están viendo qué acciones de lucha tomarán de manera inmediata, porque ven que muchos trabajadores a nivel nacional resultarían perjudicados si no se implementa esta norma.

El dirigente lanzó un mensaje al gobierno y recordó que el presidente de la República tiene un sueldo de 35 000 soles, que los diputados y senadores reciben 15 000 soles solo por la instalación y 25 000 soles de sueldo, además de bonos en el Congreso, mientras muchos trabajadores CAS ganan un sueldo mínimo de 1 130 soles y trabajan 8 horas diarias, 48 horas semanales, descuidando incluso a sus hijos, por lo que pidió conciencia al Ejecutivo frente a esta desigualdad.