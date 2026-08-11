Piden que recapeo de calles se realice de forma integral en todo el barrio San José de Juliaca

El presidente del barrio San José de la ciudad de Juliaca, Mariano Yana, pidió a la comuna provincial de San Román la ampliación del proyecto de mejoramiento de vías en dicho sector, a fin de que el recapeo y parchado de calles se realice de forma integral en todo el barrio.

“Las calles de todo el barrio están en mal estado, pero al mismo tiempo la obra que inició la municipalidad avanza lentamente, consideramos que ello debe ampliarse, más aún si se tiene una planta asfaltadora”, dijo.

Recordó que cuando estaba en campaña, la autoridad edil prometió que San Román llegaría a su Centenario con seguridad, limpieza y orden, pero a dos meses de cumplir 100 años, pareciera que nada ha cambiado.

“Hay varias calles que están abandonadas, queremos que se incluya todo y se dé celeridad a los trabajos, porque ya se avecina la temporada de lluvias y seguro todo quedará paralizado”, advirtió.

Precisó que formalizarán este pedido de forma documentada, a fin de que se inicie el mejoramiento de las calles Gonzales Prada, 24 de Octubre y otros, que están abandonados.

Asimismo, vecinos de la zona advirtieron sobre la falta de seguridad en la zona, así como la constante acumulación de residuos sólidos y desorden generado por los comerciantes. Pidieron que la comuna sanromina intervenga de forma integral.