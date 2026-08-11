Anuncian que ministro de Vivienda llegará a Juliaca el 18 de agosto

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, llegará a la ciudad de Juliaca el próximo 18 de agosto, donde anunciará el nuevo cronograma de ejecución del proyecto integral de agua y alcantarillado para la provincia de San Román.

El presidente del Comité de Vigilancia de dicho proyecto, Crisóstomo Benique, anunció ello tras una reunión que sostuvo con el titular de Vivienda en la ciudad de Lima la semana pasada.

“Conversamos sobre las cuatro etapas del proyecto y la planta de tratamiento de aguas residuales. Le pedimos que no solo informe a los dirigentes, sino a toda la provincia”, precisó.

En torno a ello, Arnillas confirmó que el 18 de agosto llegará a Juliaca, donde informará sobre el cronograma establecido por el sector, además de responder a las dudas que la ciudadanía tiene sobre el proyecto.

Benique, también se refirió a los dirigentes que integran el comité de gestión del proyecto, quienes han sido acusados de realizar cobros por la construcción de “casitas calientes”.

Dijo que esa actitud desmerece todo el trabajo de la dirigencia, por lo que anunció que en una reunión general pedirán que los malos dirigentes involucrados, sean separados definitivamente de la organización.