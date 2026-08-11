Denuncian funcionamiento de locales nocturnos y cantinas a plena luz del día en Puno

Exdirigentes señalan que locales atienden hasta las 06:00 horas pese a restricciones y piden mayor control en Costanera, centro y calles de Puno.

Ruth Flores
Ruth Flores 11/08/2026

Vecinos denuncian que discotecas y cantinas operan fuera del horario permitido en Puno, incluso de día, y cuestionan la falta de fiscalización municipal

Foto: Difusión

Pese a normas locales que regulan el funcionamiento de locales nocturnos en la ciudad de Puno, estos funcionan toda la noche, incluso algunos a plena luz del día, denunciaron vecinos y exdirigentes, quienes lamentaron que la comuna puneña haya perdido el principio de autoridad.

El exdirigente Efraín Anahua, precisó que en el año 2012 se aprobó una ordenanza municipal que fijaba el horario de atención en discotecas del centro de la ciudad, las mismas que solo podían atender hasta la 01:00 horas de lunes a jueves, pero en la práctica ello no se cumple.

“Hoy por hoy ya no respetan ese horario y siguen atendiendo, incluso hasta las 05:00 o 06:00 horas a puerta cerrada. La municipalidad ya no fiscaliza, peor en las discotecas de la avenida Costanera que atienden todo el día”, dijo.

Lamentó la desidia de los regidores municipales en cuanto a fiscalización, dado que, en sectores como la Costanera y otros, pareciera que el control ya ha desbordado, por lo que exigió mano dura contra estos locales.

Por su parte, el ciudadano David Flores, dijo que este problema no solo ocurre en la parte baja de Puno, sino también en jirones como Libertad, Melgar, Lima, incluso a un costado de la Catedral, donde funcionarían cantinas.

“Hay cantinas con fachada de tienda y nadie controla. En jirón Lima venden licor a full volumen y por las noches no hay serenazgo ni policía en parque Pino”, agregó, exhortando a las autoridades y funcionarios ediles a ejercer un mayor control en estos sectores.

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