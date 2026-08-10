Juliaca: Pobladores de fundo morogachi anuncian medida radical de protesta

Los 23 propietarios cuestionan la demora judicial y advierten que instalarán carpas para permanecer durante la noche hasta obtener una resolución

Ivan Coari
Ivan Coari 10/08/2026

Propietarios del Fundo Morogachi exigen sentencia al juez José Huanca tras 12 años de proceso y anuncian protesta permanente en la plaza Zarumilla

Foto: IRSC

Catorce años después de la invasión que, según los pobladores, afectó sus terrenos, decenas de propietarios del Fundo Morogachi volvieron a protestar en Juliaca para exigir una sentencia del juez José Manuel Huanca Yampara, pues aseguran que el proceso ya no tiene más trámites pendientes.

Los manifestantes señalaron que son 23 propietarios y que ocho de ellos ya fallecieron durante los años que lleva el proceso, por ello cuestionaron la demora de la resolución y advirtieron que continuarán con su protesta hasta obtener una respuesta judicial.

Según los pobladores, la invasión ocurrió en 2012 y el proceso judicial comenzó en 2014, mientras esperan que el juez emita la sentencia en primera instancia, además, afirmaron que cuentan con notificaciones y documentos que demostrarían que el trámite ya está concluido.

Ante esta situación, los propietarios anunciaron que trasladarán su protesta hacia la plaza Zarumilla, donde instalarán carpas para permanecer durante la noche, mientras esperan que el Poder Judicial emita la resolución que, según indicaron, vienen reclamando desde hace años.

Los manifestantes también expresaron su preocupación por la demora de la sentencia y cuestionaron al juez José Manuel Huanca Yampara, pues consideran que la falta de una resolución prolonga el conflicto por sus terrenos, mientras esperan que su pedido sea atendido.

“Todos los días estamos esperando hasta qué día en que nos saque esas sentencias”, declaró uno de los pobladores, quien además advirtió que permanecerán en protesta si no son escuchados, debido a que consideran que ya no existe otro trámite pendiente.

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