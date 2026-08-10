IA genera virus artificial desde cero y revoluciona la medicina

Investigadores crean el primer genoma viral artificial y funcional desde cero usando inteligencia artificial, liderados por el científico Samuel King, en un laboratorio, un avance sin precedentes en biología sintética publicado en Science, abriendo puertas a terapias médicas, generando dudas cruciales sobre bioseguridad.

Modelos de lenguaje genómico, Evo 1 y Evo 2, fueron entrenados con millones de genomas y miles de nucleótidos, aprendiendo las reglas evolutivas, para que la máquina generara bacteriófagos viables, sintetizados químicamente en el laboratorio, superando la complejidad extrema del código natural.

Expertos en bioseguridad, Thomas Inglesby y Moritz Hanke, advierten en Science que, «la capacidad de componer genomas virales utilizando IA generativa ya existe; la gobernanza para dirigirla de forma segura, no», resaltando la urgente necesidad de implementar controles frente a esta tecnología.

Implicaciones médicas y riesgos de bioseguridad

Los nuevos fagos artificiales, diseñados a partir del virus ΦX174, rindieron mejor que los naturales, superando la resistencia de cepas letales de Escherichia coli, forzando mutaciones como cerraduras alteradas, demostrando empíricamente cómo la genómica generativa permite diseñar terapias de precisión contra superbacterias.

La sociedad enfrenta una crisis mundial por bacterias resistentes a antibióticos, y aunque este avance promete terapias excepcionales, proyecta una sombra amenazadora al permitir que la misma tecnología, sin controles estrictos, sintetice patógenos letales capaces de causar estragos en humanos, animales y cultivos.

La comunidad internacional advierte que las barreras éticas son frágiles, ya que los modelos recalibrados y la computación en la nube sortean exclusiones de datos con facilidad, capacitando a individuos sin formación virológica para ensamblar patógenos peligrosos en laboratorios clandestinos, multiplicando riesgos pandémicos.

Necesidad de un nuevo marco regulatorio global

Las normativas vigentes son tibias y se basan en listas de patógenos existentes o modificaciones genéticas declaradas, pero la genómica generativa hace saltar esa caduca línea de defensa, creando secuencias genéticas impredecibles y radicalmente nuevas que escapan de los protocolos de supervisión actuales.

Los expertos Inglesby y Hanke cuestionan si la sociedad implantará un sistema de supervisión adecuado, señalando que, «la cuestión ya no es si existirá el diseño generativo de genomas virales, es si la sociedad podrá implantar un sistema que evite daños graves».

El equipo de King urge a establecer controles draconianos, exigiendo que los grupos de diseño genético consulten a profesionales de seguridad, y que las empresas proveedoras de ADN sintético rastreen exhaustivamente los pedidos por ley, transformando un protocolo voluntario en una obligación estricta.