Sismo de magnitud 7.4 sacude gran parte de Colombia esta mañana

El movimiento ocurrió a las 7:34 horas y tuvo 96 kilómetros de profundidad. Bogotá, Cali, Medellín y Pereira también reportaron el fuerte temblor

Freed Guerra
Freed Guerra 10/08/2026

Un sismo de magnitud 7.4 sacudió Colombia y dejó heridos y daños graves en Quibdó. El epicentro estuvo en Chocó y afectó varias ciudades

Foto: Difusion

Un sismo de magnitud 7.4 sacudió gran parte de Colombia la mañana de este lunes 10 de agosto. El epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, según confirmó el Servicio Geológico Colombiano.

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, con una profundidad de 96 kilómetros. La intensidad se situó en grado VII, según los reportes oficiales de la entidad geológica colombiana especializada.

Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano reportó una magnitud de 6.6 para este movimiento telúrico. Posteriormente actualizaron la cifra a 7.4, además de registrar tres réplicas de magnitudes 2.8, 4.7 y 3.3.

Quibdó reporta heridos y daños graves en edificaciones

El sismo fue sentido en Bogotá, Tolima, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín. Estas ciudades experimentaron el movimiento telúrico con diferente intensidad según su cercanía al epicentro registrado.

La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, confirmó heridos y daños graves en edificaciones de la capital Quibdó. «Nos preocupan las réplicas», expresó la autoridad, aunque no precisó cifras exactas sobre las personas afectadas.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, indicó que el sismo dejó edificios agrietados en dicha ciudad colombiana. En Pereira, según el periodista Diego Reyes, varias edificaciones resultaron afectadas, incluyendo el aeropuerto local.

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