Azángaro: Delincuentes desmantelan 3 maquinarias de asfaltado Arapa–Achaya y roban piezas clave

Dos excavadoras y un cargador frontal fueron afectados en Iscayapi, mientras cuestionan la seguridad asignada a la obra y piden determinar responsabilidades

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 11/08/2026

Delincuentes armados roban piezas de tres maquinarias en obra Arapa–Achaya tras maniatar a dos vigilantes, causando pérdidas y paralizando equipos

Foto: FI

Delincuentes armados desmantelaron tres maquinarias pesadas de la obra de asfaltado de la carretera Arapa–Achaya, en los distritos de Arapa y Achaya, provincia de Azángaro, y se llevaron piezas fundamentales como memorias, motores de giro, monitores y mandos.

El hecho ocurrió en el sector Iscayapi, distrito de Arapa, donde los malechores redujeron a dos vigilantes de la obra, M.E.Q.M. de 61 años y M.A.A.C. de 28 años, aproximadamente a las 23:00 horas del 25 de julio, según el parte policial presentado el 26 de julio en la comisaría de Arapa.

Las víctimas indicaron que los delincuentes los maniataron y luego se dirigieron a las maquinarias, que prestaban servicios al proyecto de asfaltado, y las desarmaron para llevarse autopartes y accesorios de alto valor económico, dejándolas inutilizables.

De manera extraoficial se conoce que fueron afectadas dos excavadoras y un cargador frontal, todas de marca Caterpillar, y que dos de las máquinas pertenecen a la Gerencia de Desarrollo Agrario de Puno, mientras una corresponde a un contratista por servicios.

Residentes y supervisores de obra, identificados como Roberto Lazarinos y Erasmo Ticona, no habrían tomado las acciones necesarias para evitar el robo, y encargaron la custodia a un vigilante de 61 años, una decisión que ahora es cuestionada por la magnitud del atraco.

Hasta la fecha se habría mantenido hermetismo por parte del residente, el supervisor de obra y funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Agrario de Puno, mientras crece la preocupación por quién asumirá la responsabilidad de lo hurtado en este robo de alto valor económico.

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