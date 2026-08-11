Raúl Noblecilla: “No hay posibilidad de que Puno se reconcilie con Fujimori”

El abogado sostiene que Puno busca cambios ante un Estado distante y cuestiona la legitimidad del proceso electoral que llevó a Fujimori al poder

Ruth Flores
Ruth Flores 11/08/2026

Raúl Noblecilla descarta reconciliación entre Puno y Keiko Fujimori y afirma que la resistencia continuará frente al nuevo escenario político nacional

Foto: Difusión

Para el abogado Raúl Noblecilla, no cabe la posibilidad de una reconciliación entre Puno y Keiko Fujimori, sino por el contrario, la resistencia del pueblo va a primar hasta que estos tomen las riendas del poder que les corresponde.

“Venir al sur no es buscar reconciliación, porque no hay reconciliación con alguien que ha asesinado. Yo creo que la resistencia va a ser permanente”, señaló, al precisar que lo de Puno, representa un ejemplo para el país.

Agregó que la característica de Puno y el sur en una coyuntura electoral, es la búsqueda de un cambio, pero frente a un Estado que siempre ha estado de espaldas a las demandas que estos tienen.

Más aún cuando los grupos de clases dominantes pretenden ejercer el poder y control con el recuerdo del terrorismo y de situaciones de violencia que estigmatizan aún más a las jurisdicciones olvidadas.

“Ante cualquier circunstancia para discutir una idea, van a lo más fácil”, sostuvo, en referencia, por ejemplo, al ataque sistemático que hacen en contra de los congresistas de Juntos por el Perú.

“Estamos en un país dividido, donde la parte que ganó lo hizo de forma ilegítima en la continuidad de un fraude, que nació desde la arremetida de 2022. Hoy, Fujimori no es más que el resultado de un sistema ilegítimo y de fraude total, por eso estamos en una confrontación”, añadió.

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