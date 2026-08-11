“Candidatos desnaturalizan campaña y evidencian desconocimiento de la realidad”

La abogada pide debatir soluciones para inseguridad y servicios básicos, ante una campaña que considera alejada de las necesidades de la población.

Ruth Flores
Ruth Flores 11/08/2026

Diana Pasaca cuestiona a candidatos por desconocer sus jurisdicciones y priorizar actos mediáticos, en lugar de presentar propuestas sobre problemas regionales

Foto: Difusión

A poco más de 50 días para las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre, los diferentes aspirantes políticos han evidenciado un desconocimiento de la realidad de sus propias jurisdicciones, opinó la abogada Diana Pasaca.

Señaló que el desconocimiento no solo es a nivel cultural, sino abarca todos los sectores, puesto que, muchos creen que con llegar a una zona alejada y tomarse una fotografía, ya son conocedores de las necesidades de esa zona, cuando la realidad es mucho más transversal.

“Esto se agrava más aún cuando varios candidatos ya fueron autoridades o ejercieron la función pública. Si postulan a un cargo de representación, mínimamente deberían de conocer aspectos básicos”, agregó.

Pasaca, sostuvo que a ello se suma los medios que utilizan para hacer campaña, por ejemplo, recientemente se ha visto a aspirantes regionales imitando el perfil de “youtubers”, a otros bailando, o incluso muchos cayendo en lo mediático.

“Eso desdice mucho de la campaña política y el perfil técnico que debe tener un aspirante. Lamentablemente eso también vende, pero son conductas que no son apropiadas”, añadió.

Precisó que a estas alturas de la campaña, la población merece escuchar propuestas, por ejemplo, para combatir la inseguridad en sus jurisdicciones o dar soluciones para cerrar brechas en servicios básicos, pero en la práctica, pareciera que los candidatos han descontextualizado el tema político.

Etiquetas:
Ruth Flores

Recomendado

No hay personal de seguridad en nuevos locales de la Diresa Puno Puno

No hay personal de seguridad en nuevos locales de la Diresa Puno

Hospital de la UNA no fue liquidado y peligra traslado de otras áreas de la Diresa Puno

Hospital de la UNA no fue liquidado y peligra traslado de otras áreas de la Diresa

Raúl Noblecilla: “No hay posibilidad de que Puno se reconcilie con Fujimori” Puno

Raúl Noblecilla: “No hay posibilidad de que Puno se reconcilie con Fujimori”

Piden que recapeo de calles se realice de forma integral en todo el barrio San José de Juliaca Juliaca

Piden que recapeo de calles se realice de forma integral en todo el barrio San José de Juliaca

Anuncian que ministro de Vivienda llegará a Juliaca el 18 de agosto Juliaca

Anuncian que ministro de Vivienda llegará a Juliaca el 18 de agosto

Dirigente califica como “engaño” la construcción de un nuevo hospital regional Puno

Dirigente califica como “engaño” la construcción de un nuevo hospital regional

Denuncian funcionamiento de locales nocturnos y cantinas a plena luz del día en Puno Puno

Denuncian funcionamiento de locales nocturnos y cantinas a plena luz del día en Puno

Juliaca entrega plaza de armas con 64.5% de avance y obra de S/ 7 061 830 Juliaca

Juliaca entrega plaza de armas con 64.5% de avance y obra de S/ 7 061 830