“Candidatos desnaturalizan campaña y evidencian desconocimiento de la realidad”

A poco más de 50 días para las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre, los diferentes aspirantes políticos han evidenciado un desconocimiento de la realidad de sus propias jurisdicciones, opinó la abogada Diana Pasaca.

Señaló que el desconocimiento no solo es a nivel cultural, sino abarca todos los sectores, puesto que, muchos creen que con llegar a una zona alejada y tomarse una fotografía, ya son conocedores de las necesidades de esa zona, cuando la realidad es mucho más transversal.

“Esto se agrava más aún cuando varios candidatos ya fueron autoridades o ejercieron la función pública. Si postulan a un cargo de representación, mínimamente deberían de conocer aspectos básicos”, agregó.

Pasaca, sostuvo que a ello se suma los medios que utilizan para hacer campaña, por ejemplo, recientemente se ha visto a aspirantes regionales imitando el perfil de “youtubers”, a otros bailando, o incluso muchos cayendo en lo mediático.

“Eso desdice mucho de la campaña política y el perfil técnico que debe tener un aspirante. Lamentablemente eso también vende, pero son conductas que no son apropiadas”, añadió.

Precisó que a estas alturas de la campaña, la población merece escuchar propuestas, por ejemplo, para combatir la inseguridad en sus jurisdicciones o dar soluciones para cerrar brechas en servicios básicos, pero en la práctica, pareciera que los candidatos han descontextualizado el tema político.