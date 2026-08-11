Ilave: Policía Fiscal incauta S/ 165 000 en cigarrillos extranjeros y detiene a conductor

El personal del Área de Policía Fiscal (AREPOFIS) de la PNP en Ilave ejecutó el operativo policial denominado “Contrabando 2026”, con el que logró intervenir un vehículo que transportaba presunta mercancía de procedencia extranjera y detener al conductor por el delito aduanero de contrabando, conforme a la Ley N.° 28008.

La intervención se realizó en la carretera Longitudinal Sierra Sur, a la altura del sector Cruz Pata, kilómetro 80 de la vía Puno–Desaguadero, en la jurisdicción del distrito de Chucuito Juli, donde los efectivos policiales identificaron el vehículo sospechoso.

Durante el operativo, el personal policial intervino un vehículo marca DFSK, modelo Glory, color plata metálico, conducido por una persona de sexo masculino identificada como A.L.P.V., en cuyo interior se observaron diversas cajas de cartón que contendrían aparentemente cigarrillos de procedencia extranjera.

Al solicitar al conductor la documentación que acreditara el ingreso legal de dicha mercancía al territorio nacional, este manifestó no contar con documentos que sustentaran su procedencia e ingreso regular al país, por lo que la Policía procedió con las diligencias correspondientes.

Como resultado del operativo, se detuvo al conductor por encontrarse presuntamente inmerso en la comisión del delito aduanero de contrabando, y se dispuso el traslado del vehículo y la mercancía a las instalaciones de Aduanas Puno para las acciones de ley.

El vehículo incautado presenta una valorización aproximada de 79 000 soles, mientras que la mercancía incautada tendría un valor aproximado de 86 000 soles, haciendo un valor total de 165 000 soles, que quedan a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.