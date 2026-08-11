Puno: Detienen a joven por clonar celulares y descubren vehículo vinculado a delito sexual

Personal especializado del Área de Investigación Criminal de la PNP en Puno detuvo a un joven de 21 años por la presunta clonación de celulares, y durante el procedimiento halló un vehículo vinculado a una investigación por delito contra la libertad sexual.

La intervención se desarrolló en diferentes establecimientos ubicados en inmediaciones de la avenida El Sol con el jirón José Antonio Encinas, en la ciudad de Puno, durante un operativo de control de identidad y verificación de terminales móviles.

Los policías ingresaron al establecimiento denominado “Cinema Yilu”, ubicado en el jirón José Antonio Encinas, donde intervinieron a un ciudadano de 21 años, quien voluntariamente exhibió dos equipos celulares para su respectiva verificación.

Al realizar las consultas correspondientes, se detectó que uno de los equipos, un Redmi Note 10 Pro, registraba reporte por duplicado o clonado de IMEI, mientras que el segundo equipo, un Samsung A56 5G, presentaba inconsistencias respecto a su registro en la lista blanca de OSIPTEL.

Ante estos indicios, el personal policial procedió a la detención del intervenido, quien fue trasladado a las instalaciones del Área de Investigación Criminal de la PNP en Puno para continuar con las diligencias correspondientes y esclarecer los hechos materia de investigación.

Asimismo, durante el traslado, el intervenido manifestó que tenía un vehículo estacionado frente al establecimiento, y al realizarse la consulta correspondiente en el sistema policial, se verificó que el vehículo marca Hyundai, color negro, figuraba vinculado a una investigación previa por la presunta comisión de un delito contra la libertad sexual.