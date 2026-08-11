Ayacucho: Ambulancia que trasladaba a herido ocultaba 69 paquetes de cocaína

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 11/08/2026

Una ambulancia que trasladó a un menor herido desde Kimbiri, en Cusco, hasta el Hospital Regional de Ayacucho terminó intervenida por la Policía tras el hallazgo de 69 paquetes de…

Una ambulancia que trasladó a un menor herido desde Kimbiri, en Cusco, hasta el Hospital Regional de Ayacucho terminó intervenida por la Policía tras el hallazgo de 69 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en el sistema de aire acondicionado de la unidad.

El operativo se realizó aproximadamente a las 6:30 de la mañana del domingo 9 de agosto, luego de que la ambulancia de placa EQE-944 dejara al paciente en el Hospital Regional de Ayacucho, en el distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray.

Agentes del Grupo Terna intervinieron el vehículo y encontraron inicialmente paquetes tipo “ladrillo” y equipos telefónicos. Durante el registro, los efectivos localizaron en el sistema de aire acondicionado los 69 paquetes con una marca de delfín.

Por este hecho fueron intervenidos Rubén Sáenz Vega (38), conductor de la ambulancia, y Jhonas León Gutiérrez (40), enfermero, quienes quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La unidad habría partido del Hospital San Juan de Dios de Kimbiri, en la provincia cusqueña de La Convención. La investigación busca determinar la procedencia de la droga y establecer si existen otras personas involucradas en el presunto traslado ilícito.

El caso está a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Huamanga, que realiza diligencias como el peritaje del vehículo y el análisis de la sustancia incautada.

Salud Cusco anuncia proceso administrativo

Tras conocerse el caso, la Red de Servicios de Salud Cusco Vraem y el hospital de Kimbiri rechazaron el presunto uso indebido de una ambulancia destinada al traslado de pacientes.

A través de un comunicado, informaron que colaborarán con la Policía y el Ministerio Público y entregarán la información requerida para esclarecer los hechos. Asimismo, anunciaron el inicio de un proceso administrativo disciplinario contra los involucrados, sin perjuicio de las investigaciones penales.

La institución señaló que respetará el debido proceso y la presunción de inocencia mientras continúan las investigaciones.

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