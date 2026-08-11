Gobernador de Puno señala pérdidas de 150 mil soles tras robo armado de maquinaria en obra de la vía Arapa-Achaya

El Gobierno Regional de Puno denunciará el hecho y evalúa contratar seguridad armada para obras alejadas ante reiterados robos registrados desde 2025.

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 11/08/2026

Richard Hancco confirma robo de maquinaria en Arapa–Achaya por S/ 150 mil tras ataque armado a dos vigilantes en una cantera alejada.

Foto: JAC

Delincuentes armados sustrajeron maquinaria pesada de la obra Arapa-Achaya, esta semana, tras someter a dos vigilantes, uno de edad avanzada, con pérdidas cercanas a 150 mil soles, según el gobernador regional de Puno Richard Hancco Soncco.

Los delincuentes ingresaron a una cantera distante de la residencia de obra, redujeron a los vigilantes portando armas y sustrajeron partes de dos maquinarias, entre ellas una excavadora y accesorios diversos.

El gobernador Hancco Soncco declaró: «lamentablemente ahí las dos personas que estaban custodiando han sido sometidas por personas que portaban ya armas», y descartó un autor robo en la obra.

Antecedentes de inseguridad en obras regionales de Puno

El Gobierno Regional de Puno registra un patrón repetido: en 2025, delincuentes sustrajeron equipos en otras zonas remitiendo la misma modalidad en donde también amarraron al cuidante de la obra, según el gobernador.

El gobernador confirmo que, del total de pérdidas, un vehículo pertenecía a la empresa contratista y otro a la Gerencia Regional Agaria, este último sin cobertura de seguro, por lo que la entidad regional asumiría directamente la reposición.

Los vigilantes agredidos, contratados bajo la costumbre local de que pobladores cuiden las obras, quedaron expuestos ante delincuentes armados, sin personal de seguridad especializado que los respaldara durante el ataque.

Medidas anunciadas y contexto administrativo paralelo

El Gobierno Regional dispuso la denuncia correspondiente el mismo día del hecho, mientras las diligencias buscan esclarecer la sustracción y determinar responsabilidades dentro de la obra, adelantó el gobernador.

Hancco Soncco anunció que las obras alejadas contratarán personal armado de manera preventiva, pues «ya no es la primera vez que nos pasa», recordando el precedente en el 2025.

Comparación de riesgos y proyecciones para las obras viales

A diferencia de las demas sustracciones, donde solo se reportó robo, Arapa-Achaya concentra dos denuncias simultáneas, evidenciando debilidades de control tanto en seguridad física como en gestión administrativa de la obra.

La dispersión geográfica de las obras regionales, sumada a la falta de seguros en maquinaria propia de la Gerencia Regional Agraria, lo cual incrementa la vulnerabilidad económica ante nuevos ataques armados similares.

Las investigaciones fiscales por el robo y la reposición de equipos definirán responsabilidades, mientras el Gobierno Regional evalúa contratar seguridad armada permanente en las obras viales más alejadas.

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