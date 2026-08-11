Juliaca: vecinos de laguna temporal cuestionan Feria de la Integración Andina

La decisión de realizar la Feria de la Integración Andina en parte del barrio Laguna Temporal y a lo largo de la avenida Ferial generó preocupación entre los vecinos, quienes temen que la actividad afecte el avance de una obra de cambio de tuberías que se ejecuta en este sector de Juliaca.

Los reclamos fueron encabezados por Roger Núñez Borda, presidente del barrio Laguna Temporal, quien cuestionó las decisiones de la autoridad municipal y de la Gerencia de Desarrollo Económico, además, pidió que los trabajos del proyecto PIAA se realicen respetando cada etapa y sin acelerar la ejecución.

El dirigente explicó que la obra comprende excavaciones, instalación de tuberías y conexiones, por ello, consideró que estos trabajos necesitan tiempo y control, “nosotros como vecinos nos preocupa la ejecución de este trabajo, que tenga que hacerse bien”, señaló, ante el temor de una posible mala ejecución.

Los vecinos también cuestionaron que la Feria de la Integración Andina continúe realizándose en el sector, pese a pedidos anteriores para cambiar su ubicación, según señalaron, la actividad no les deja beneficios ni mejoras para el barrio, mientras genera preocupación por la presencia de personas, carpas y problemas de limpieza.

Ante esta situación, los vecinos solicitaron al alcalde y a las gerencias municipales trasladar la feria a otro espacio, incluso mencionaron la avenida Andrés Avelino como una alternativa, con el objetivo de permitir que la obra del PIAA avance sin interrupciones y concluya en buenas condiciones.

Los moradores también expresaron su preocupación por los efectos que deja la feria en el barrio, entre ellos la delincuencia y la falta de servicios adecuados, por ello, insistieron en que existen otros lugares donde podría realizarse la actividad y pidieron que las autoridades tomen en cuenta su pedido.