Juliaca: A balazos delincuentes huyen tras intentar robar vivienda

La delincuencia continúa haciendo de las suyas en Juliaca, esta vez, sujetos encapuchados ingresaron a una vivienda del jirón Huallata, en la urbanización Central Volante, y escaparon realizando varios disparos al aire, el robo ocurrió cerca de la 1:30 de la tarde de este martes 11 de agosto.

Según la información recogida en el lugar, los presuntos delincuentes aprovecharon que los propietarios no estaban en la vivienda para violentar la chapa de la puerta principal, además, rompieron una pequeña ventana del primer nivel y otra del segundo piso para intentar ingresar a las habitaciones.

Sin embargo, el sistema de alarma de una cámara de videovigilancia se habría activado y alertado a los vecinos, situación que aparentemente frustró el robo, ante ello, los sujetos habrían intentado evitar ser registrados y una de las cámaras terminó dañada durante su huida.

Tras abandonar el inmueble, los presuntos delincuentes habrían realizado varios disparos al aire antes de escapar con rumbo desconocido a bordo de una camioneta blanca, mientras vecinos y familiares señalaron que los sujetos habrían sustraído una mochila, aunque todavía no se conoce qué contenía.

Agentes de Serenazgo Municipal llegaron al jirón Huallata tras recibir la alerta y encontraron aproximadamente cinco casquillos de bala en las inmediaciones, posteriormente, efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias y recoger evidencias.

Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar a los responsables, mientras los vecinos permanecen preocupados por este nuevo episodio de inseguridad registrado en la urbanización Central Volante de Juliaca.