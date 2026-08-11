Azángaro: Carretera Achaya–Arapa solo ejecuta 43.4% de presupuesto y dispositivos de maquinarias fueron robadas

El proyecto financiado por FONCOR registra bajo avance financiero y enfrenta cuestionamientos por seguridad y un presunto conflicto de intereses.

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 11/08/2026

Obra Achaya–Arapa ejecutó solo 43.4% de S/ 6.2 millones y sufrió robo de autopartes de tres maquinarias pesadas en Arapa, Azángaro.

Foto: FI

La obra de mejoramiento de la carretera Achaya–Arapa, en la provincia de Azángaro, solo gastó el 43.4% de su presupuesto a meses de culminar el año fiscal, y además sufrió el robo de dispositivos de maquinarias pesadas en el sector Iscayapi, distrito de Arapa.

Según la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, esta obra tiene un presupuesto de 6 216 874 soles para este año, sin embargo, de esa cantidad solamente han gastado 2 207 112 soles, lo que muestra un avance financiero muy bajo para una vía que conecta Achaya y Arapa.

La obra vial se ejecuta con el Fondo de Compensación Regional FONCOR y actualmente está en ejecución física, y en el sistema de seguimiento de inversiones del MEF se pueden visualizar algunos contratos de servicio para la ejecución de la obra con varias empresas.

Entre los contratos figuran M y M Contratistas e Inversiones por 318 183 soles, Consorcio Huáscar por 242 000 soles, Contratas Generales Antares Perú por 286 000 soles y Grifo Servicentro Nueva Delhi por 911 988 soles, según el registro del Ministerio de Economía y Finanzas.

Cabe indicar que un acto delictivo sucedió en el sector Iscayapi del distrito de Arapa, donde delincuentes armados se habrían apoderado de autopartes y accesorios de maquinarias pesadas que prestaban servicios a la obra del asfaltado de la carretera Arapa–Achaya, y de manera extraoficial se sabe que fueron tres maquinarias afectadas, dos excavadoras y un cargador frontal, todas de marca Caterpillar.

Asimismo, se denunció que el residente de obras estaría involucrado en un conflicto de intereses al alquilar a la obra una unidad vehicular que pertenecería a un familiar cercano, caso que el gobernador Richard Hancco dijo que tomará en cuenta para las investigaciones correspondientes en esta obra que ejecuta el Gobierno Regional de Puno.

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