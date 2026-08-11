El Collao: Tenientes Gobernadores de Pilcuyo piden al Gobierno Regional construir un puente hacia Ilave, proyecto que arrastra desde 2023

Tenientes gobernadores del distrito de Pilcuyo llegaron hasta el Gobierno Regional de Puno para sostener una reunión con autoridades del gobierno regional y exigir la ejecución de un puente hacia Ilave, presidente del Consejo de Administración de San Pedro de Huayllata, Víctor Raúl Chayo Ticona, sostuvo que luego de la reunión el gobierno regional se comprometió a evaluar el proyecto pese a que faltan pocos meses para la conclusión de la gestión.

El dirigente explicó que el proyecto se arrastra desde el año 2023, sin avances concretos, y que la población ya se cansó de tantas promesas incumplidas por sucesivas gestiones regionales.

«Ya nos hemos cansado de tantas promesas incumplidas», declaró Chayo Ticona ante representantes del Gobierno Regional, quienes se comprometieron a evaluar el pedido, sin embargo, este proyecto pasaría para la siguiente gestión.

Un cruce que separa a dos pueblos desde hace décadas

El proyecto se ejecutará por obras por impuestos, aunque la empresa encargada aún no está definida, y el proceso continúa en etapa de evaluación hasta noviembre próximo, lo cual no convence a la población de Pilcuyo.

Pilcuyo e Ilave permanecen separados pese a la cercanía, y los pobladores deben dar una vuelta de entre 25 y 30 kilómetros, o cruzar en botes y balsas improvisadas, perjudicando así el desarrollo para ambas localidades.

En época de sequía, los comuneros cruzan caminando y descalzos por el lecho del lago, mientras que en época de crecida el paso se vuelve imposible para las familias, por ello exigen acelerar el proyecto.

Con el puente construido, el cruce se reduciría de una hora y media o dos horas de viaje a solo cinco o diez minutos entre ambos distritos, por ello la población de Pilcuyo espera que la actual gestión encamine el proyecto para que sea ejecutado en el menor tiempo posible.