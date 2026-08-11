Declaraciones Juradas Revelan Brecha Económica entre Candidatos a Alcalde y Regidores en San Román

Oscar Sanca encabeza los ingresos declarados y Percy Barrientos registra nueve propiedades, mientras algunos postulantes a la alcaldía no reportan inmuebles

Reynaldo Puma
Reynaldo Puma 11/08/2026

Declaraciones juradas revelan brecha económica en San Román: regidores reportan ingresos de hasta S/ 460 mil, mientras alcaldes no superan S/ 163 mil

Foto: ERPQ

Los aspirantes a regidor reportan ingresos hasta tres veces superiores a los postulantes a la alcaldía provincial. Las declaraciones juradas de los candidatos que competirán por la municipalidad provincial de San Román han destapado una marcada diferencia económica entre quienes aspiran a la alcaldía y aquellos que buscan una regiduría. Mientras los postulantes al sillón municipal reportan ingresos que no superan los S/ 165 mil anuales, algunos candidatos a regidor declaran cifras que casi triplican esa cantidad.

Alcaldes: ingresos moderados y perfiles diversos
El candidato con mayores ingresos declarados entre los aspirantes a la alcaldía es Guimy Edwar Ylaita Ccasa, del Partido Político Pueblo Consciente, con S/ 162,566 anuales. Abogado egresado de la UANCV-Juliaca y con estudios en gerencia pública, Ylaita Ccasa acumula once años de experiencia distribuidos en cinco empleos.

Le sigue Cristin Nicolas Mamani Mamani (Perú Primero), con S/ 114,750 declarados, quien ostenta veinte años de trayectoria laboral y ya ha ejercido un cargo de elección popular como alcalde del distrito de San Miguel, presumimos que el monto corresponde a su sueldo como alcalde. En tercer lugar se ubica Mario Fernando Benavente Llerena (Partido Cívico Obras), bachiller en educación primaria, con S/ 51,480.

El extremo inferior de la tabla lo ocupa Rolando Eloy Mamani Zela (Viva Puno), con apenas S/ 20 mil anuales, pese a contar con cinco estudios superiores y una maestría en gobiernos locales en curso. Jose Brich Gomez Romero (Frente de la Esperanza 2021) cierra el grupo con S/ 36 mil, siendo ingeniero civil con solo un año de experiencia.

Regidores: ingresos que superan a los alcaldes
La lista de aspirantes a regidor presenta cifras considerablemente más altas. Oscar Fredy Sanca Benique, ingeniero mecánico eléctrico con doctorado por la Universidad Nacional del Altiplano y candidato de Asi – Juntos por el Perú, lidera con S/ 460,982 anuales, S/ 40 mil mensuales aproximadamente, casi tres veces más que el alcalde mejor posicionado, cuando su candidato a la alcaldía, Rubén Tamayo Mollinedo, declaró un ingreso de S/ 77,950.00, .

Grover Irwin Apaza Challapa, contador público de la Universidad Peruana Unión y postulante por Perú Primero, ocupa el segundo lugar con S/ 201,690. Edgar Huanca Vilca, abogado de Partido Cívico Obras, reporta S/ 150 mil con nueve años de trayectoria.

En el otro extremo, Percy Lenin Barrientos Quispe, técnico mecánico automotriz por Juntos por el Perú, declara S/ 40 mil, mientras Leonidas Salluca Huaraya (País Para Todos) reporta S/ 87,600, pese a contar con estudios de maestría en educación.

Patrimonios dispares y antecedentes judiciales
En el rubro de bienes, las diferencias también son notorias. Mario Fernando Benavente Llerena encabeza la lista entre alcaldes con tres inmuebles y un bien mueble, aunque enfrenta una sentencia por obligación familiar.

Sin embargo, entre los candidatos a regidores con más posesiones en bienes esta, Percy Lenin Barrientos Quispe de Juntos por el Perú que declara nueve propiedades (seis inmuebles y tres muebles), superando ampliamente a cualquier aspirante a la alcaldía. Raúl Huareccallo Ramos (Salvemos al Perú) reporta ocho bienes pese a tener solo un año de experiencia laboral, mientras Yudith Zaida Mamani Pari (Ahora Nación) acumula siete propiedades con veintiún años de trayectoria profesional.

Casos que llaman la atención
Dos candidatos a la alcaldía, Adolfo German Quispe Chaiña y Jhon Efraim Espejo Vilca, no declaran bienes muebles ni inmuebles a su nombre, pese a concentrar múltiples estudios superiores. Sus ingresos reportados son de S/ 44,348 y S/ 48 mil, respectivamente.
Cabe resaltar que Hugo Quinto Huamán que va como candidato a la alcaldía de San Román por el partido Salvemos Perú dice percibir solamente 27 mil soles mensuales; sin embargo, poblanamente esconde el real de sus bienes e ingresos por la agitada vida y la cantidad de veces que postula.

En el grupo de regidores, Leonidas Salluca Huaraya mantiene una sentencia penal registrada en su expediente judicial, a pesar de haber ocupado previamente un cargo de elección popular.

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