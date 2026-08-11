DIRESA Puno halla medicamentos vencidos y de hospitales en operativo a farmacias y boticas

La Dirección Regional de Salud Puno halló medicamentos vencidos y productos de instituciones públicas en farmacias y boticas, durante un operativo inopinado que puso al descubierto graves irregularidades que ponen en riesgo la salud de la población puneña.

El operativo se realizó en trabajo articulado entre la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas de la DIRESA Puno, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional del Perú, en diversos establecimientos farmacéuticos de la región.

Los equipos fiscalizadores detectaron la ausencia del director técnico, es decir del químico farmacéutico, en varios establecimientos que incluso tenían autorización sanitaria vigente, lo que representa una infracción grave a las normas sanitarias.

Asimismo, se encontraron productos farmacéuticos con fecha de expiración vencida, que ya no podían ser comercializados, y que sin embargo estaban en los estantes a la vista de los clientes para su venta.

Otro hallazgo de suma gravedad fue la presencia de productos farmacéuticos pertenecientes a instituciones públicas, lo que alerta sobre un posible desvío de insumos del sector salud hacia el mercado informal.

La DIRESA Puno exhortó a los propietarios de boticas y farmacias a regularizar su situación sanitaria y contar con el director técnico, bajo apercibimiento de clausura definitiva y acciones penales por peligro contra la salud pública.