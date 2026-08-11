DIRESA Puno halla medicamentos vencidos y de hospitales en operativo a farmacias y boticas

Fiscalía y Policía participaron en la intervención, donde también detectaron establecimientos sin químico farmacéutico y advirtieron posibles acciones penales

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 11/08/2026

DIRESA Puno halla medicamentos vencidos y productos públicos en boticas durante operativo, exponiendo a la población a riesgos para su salud

Foto: Difusión

La Dirección Regional de Salud Puno halló medicamentos vencidos y productos de instituciones públicas en farmacias y boticas, durante un operativo inopinado que puso al descubierto graves irregularidades que ponen en riesgo la salud de la población puneña.

El operativo se realizó en trabajo articulado entre la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas de la DIRESA Puno, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional del Perú, en diversos establecimientos farmacéuticos de la región.

Los equipos fiscalizadores detectaron la ausencia del director técnico, es decir del químico farmacéutico, en varios establecimientos que incluso tenían autorización sanitaria vigente, lo que representa una infracción grave a las normas sanitarias.

Asimismo, se encontraron productos farmacéuticos con fecha de expiración vencida, que ya no podían ser comercializados, y que sin embargo estaban en los estantes a la vista de los clientes para su venta.

Otro hallazgo de suma gravedad fue la presencia de productos farmacéuticos pertenecientes a instituciones públicas, lo que alerta sobre un posible desvío de insumos del sector salud hacia el mercado informal.

La DIRESA Puno exhortó a los propietarios de boticas y farmacias a regularizar su situación sanitaria y contar con el director técnico, bajo apercibimiento de clausura definitiva y acciones penales por peligro contra la salud pública.

Etiquetas:
Fredy Itusaca

Recomendado

Exigen que la Fiscalía intervenga en nuevo local del Metropolitano tras traslado forzoso Puno

Exigen que la Fiscalía intervenga en nuevo local del Metropolitano tras traslado forzoso

Juliaca: Confusión por pagos que estarían exigiendo a comerciantes de Cerro Colorado Juliaca

Juliaca: Confusión por pagos que estarían exigiendo a comerciantes de Cerro Colorado

Emsa Puno estaría meciendo a vecinos de Ciudad El Alto tras demanda de agua Puno

Emsa Puno estaría meciendo a vecinos de Ciudad El Alto tras demanda de agua

JP pide derogar leyes pro crimen y plantea comisiones tras protestas de 2022 y 2023 Nacional

JP pide derogar leyes pro crimen y plantea comisiones tras protestas de 2022 y 2023

Condicionan matrículas en la UNA Puno con pagos para Festival del Folklore Puno

Condicionan matrículas en la UNA Puno con pagos para Festival del Folklore

Residente de obra Arapa-Achaya favorece a esposa con camioneta y Gobernador de Puno desconoce del tema. Azángaro

Residente de obra Arapa-Achaya favorece a esposa con camioneta y Gobernador de Puno desconoce del tema.

Declaraciones Juradas Revelan Brecha Económica entre Candidatos a Alcalde y Regidores en San Román Juliaca

Declaraciones Juradas Revelan Brecha Económica entre Candidatos a Alcalde y Regidores en San Román

UNAJ activa inscripción a examen ordinario para el 16 de agosto con 284 vacantes en 10 carreras Juliaca

UNAJ activa inscripción a examen ordinario para el 16 de agosto con 284 vacantes en 10 carreras