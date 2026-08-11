Residente de obra Arapa-Achaya favorece a esposa con camioneta y Gobernador de Puno desconoce del tema.

El residente de obra Roberto Lazarinos Quispe, presuntamente habría intercedido para que su esposa Amanda Apaza Herrera se favorecida en la contratación irregular de una camioneta, según orden de servicio 02227, en la obra de la via Arapa-Achaya.

La empresa ALICONS PERÚ EIRL alquiló, mediante la orden de servicio 02227, la camioneta marca Chevrolet con placa de rodaje VBP-872 para que labore en la obra, mientras el supervisor Erasmo Ticona Condori también dio conformidad al servicio, junto al residente, sin observar el vínculo familiar.

El gobernador regional Richard Hancco Soncco declaró: «la verdad no lo sabía, tendrá que iniciarse nuevamente indagaciones», y advirtió que un favorecimiento comprobado configuraría negociación incompatible, irregularidad que recién tomado en cuenta en la entrevista con Pachamama Radio, se comprometió a investigar.

Reacciones oficiales y responsabilidades pendientes

La normativa de contrataciones del Estado prohíbe que funcionarios beneficien a familiares directos, por lo que la Procuraduría Pública, la Fiscalía y la Contraloría deben de iniciar las diligencias correspondientes de inmediato.

Hancco Soncco advirtió: «si es que hay alguien que ha favorecido, eso es negociación incompatible», y añadió que dispondrá una investigación inmediata, así como la posible remoción del residente, de comprobarse el hecho, pues el residente y el supervisor al parecer habrían actuado en conjunto para favorecer a un familiar directo.

Finalmente, el caso deberá ser investigado por las autoridades competentes para determinar si existió favorecimiento irregular y establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, se espera que la investigación, esclarezca la contratación de la camioneta y el posible incumplimiento de las normas en la obra de la vía Arapa-Achaya.