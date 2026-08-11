Residente de obra Arapa-Achaya favorece a esposa con camioneta y Gobernador de Puno desconoce del tema.

La camioneta fue contratada mediante una orden de servicio y recibió conformidad del residente y supervisor, mientras se evalúan posibles responsabilidades

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 11/08/2026

Richard Hancco anuncia investigación por presunto favorecimiento a esposa de residente en alquiler de camioneta para obra Arapa–Achaya

Foto: JAC

El residente de obra Roberto Lazarinos Quispe, presuntamente habría intercedido para que su esposa Amanda Apaza Herrera se favorecida en la contratación irregular de una camioneta, según orden de servicio 02227, en la obra de la via Arapa-Achaya.

La empresa ALICONS PERÚ EIRL alquiló, mediante la orden de servicio 02227, la camioneta marca Chevrolet con placa de rodaje VBP-872 para que labore en la obra, mientras el supervisor Erasmo Ticona Condori también dio conformidad al servicio, junto al residente, sin observar el vínculo familiar.

El gobernador regional Richard Hancco Soncco declaró: «la verdad no lo sabía, tendrá que iniciarse nuevamente indagaciones», y advirtió que un favorecimiento comprobado configuraría negociación incompatible, irregularidad que recién tomado en cuenta en la entrevista con Pachamama Radio, se comprometió a investigar.

Reacciones oficiales y responsabilidades pendientes

La normativa de contrataciones del Estado prohíbe que funcionarios beneficien a familiares directos, por lo que la Procuraduría Pública, la Fiscalía y la Contraloría deben de iniciar las diligencias correspondientes de inmediato.

Hancco Soncco advirtió: «si es que hay alguien que ha favorecido, eso es negociación incompatible», y añadió que dispondrá una investigación inmediata, así como la posible remoción del residente, de comprobarse el hecho, pues el residente y el supervisor al parecer habrían actuado en conjunto para favorecer a un familiar directo.

Finalmente, el caso deberá ser investigado por las autoridades competentes para determinar si existió favorecimiento irregular y establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, se espera que la investigación, esclarezca la contratación de la camioneta y el posible incumplimiento de las normas en la obra de la vía Arapa-Achaya.

Etiquetas:
Jhon Arocutipa

Recomendado

Exigen que la Fiscalía intervenga en nuevo local del Metropolitano tras traslado forzoso Puno

Exigen que la Fiscalía intervenga en nuevo local del Metropolitano tras traslado forzoso

Juliaca: Confusión por pagos que estarían exigiendo a comerciantes de Cerro Colorado Juliaca

Juliaca: Confusión por pagos que estarían exigiendo a comerciantes de Cerro Colorado

Emsa Puno estaría meciendo a vecinos de Ciudad El Alto tras demanda de agua Puno

Emsa Puno estaría meciendo a vecinos de Ciudad El Alto tras demanda de agua

JP pide derogar leyes pro crimen y plantea comisiones tras protestas de 2022 y 2023 Nacional

JP pide derogar leyes pro crimen y plantea comisiones tras protestas de 2022 y 2023

Condicionan matrículas en la UNA Puno con pagos para Festival del Folklore Puno

Condicionan matrículas en la UNA Puno con pagos para Festival del Folklore

DIRESA Puno halla medicamentos vencidos y de hospitales en operativo a farmacias y boticas Puno

DIRESA Puno halla medicamentos vencidos y de hospitales en operativo a farmacias y boticas

Declaraciones Juradas Revelan Brecha Económica entre Candidatos a Alcalde y Regidores en San Román Juliaca

Declaraciones Juradas Revelan Brecha Económica entre Candidatos a Alcalde y Regidores en San Román

UNAJ activa inscripción a examen ordinario para el 16 de agosto con 284 vacantes en 10 carreras Juliaca

UNAJ activa inscripción a examen ordinario para el 16 de agosto con 284 vacantes en 10 carreras