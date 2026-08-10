Ayacucho: Dos policías y una abogada involucrados en el cobro indebido a un ciudadano

La Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho solicitó al Poder Judicial imponer comparecencia restringida, reglas de conducta y caución económica contra dos efectivos policiales y una abogada, investigados por el presunto delito de concusión.

El requerimiento fue presentado por la fiscal adjunta provincial Katy Yovana Bautista Mejía. Según la tesis fiscal, los policías identificados con las iniciales J. Y. M. L., como presunto autor, y E. J. M. A., como supuesto cómplice, junto con la abogada E. C. C. R., habrían exigido dinero a un ciudadano aprovechándose de su condición de autoridad.

Los hechos se habrían producido entre julio y agosto de 2026, cuando los agentes, asignados a la Sección de Investigación de Crimen Organizado de la Divincri, presuntamente intimidaron a un ciudadano citado como testigo. Según la investigación, inicialmente le habrían exigido S/ 10 mil para evitar que fuera perjudicado en el proceso, monto que posteriormente habría sido reducido a S/ 7.500 mediante coordinaciones que involucrarían a la abogada.

Durante un operativo en flagrancia, las autoridades incautaron un sobre con dinero previamente marcado y fotocopiado. Sin embargo, la entrega no llegó a concretarse debido a una llamada de alerta que frustró la intervención.

La Fiscalía también considera como elemento de investigación el resultado positivo de un reactivo fluorescente, detectado en el mobiliario del estudio jurídico y en prendas de la abogada, lo que sería materia de valoración dentro de las diligencias.

Ante estos hechos, el Ministerio Público pidió que los tres investigados tengan impedimento para salir de la localidad, se presenten periódicamente ante el juzgado y no mantengan comunicación con testigos ni coimputados.

Asimismo, solicitó una caución económica de S/ 4 mil para cada policía y S/ 2.500 para la abogada.

La decisión sobre las medidas solicitadas corresponde al Poder Judicial, mientras la investigación fiscal continúa.

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