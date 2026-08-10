Otro accidente mortal en Jauja, triple choque deja tres muertos y tres heridos en Pachacayo

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 10/08/2026

La carretera Central volvió a ser escenario de una tragedia. Tres personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas la mañana de este lunes tras un triple choque registrado en la…

La carretera Central volvió a ser escenario de una tragedia. Tres personas fallecieron y otras cinco resultaron heridas la mañana de este lunes tras un triple choque registrado en la zona de Pachacayo, en el distrito de Canchayllo, provincia de Jauja, a pocos kilómetros de donde el sábado una camioneta cayó al río Mantaro dejando otras víctimas mortales.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 a. m., en el kilómetro 51+500 de la vía nacional. El choque involucró a un semirremolque de placa BKM-723, una camioneta de placa M4O-719, registrada a nombre de Neiver Yoder Castillo Fernández, y un automóvil con placa W4F-390, de propiedad de Noemí Nolberta Ychuca Palomino.

De acuerdo con la información preliminar, el automóvil recibió el mayor impacto, pues salió despedido de la carretera y quedó completamente destrozado. Los tres ocupantes del vehículo murieron en el lugar, según confirmaron las primeras diligencias policiales.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Nacional para acordonar el área, mientras se esperaba la llegada del Ministerio Público para el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del accidente.

Este nuevo hecho enluta nuevamente la carretera Central, donde el último sábado, a poca distancia, una camioneta colectiva cayó al río Mantaro en el anexo de Acaya (Curicaca), dejando también víctimas mortales.

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