Celendín: dictan nueve meses de prisión preventiva contra investigado por homicidio de alcalde de Jorge Chávez

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín dictó nueve meses de prisión preventiva contra Richard Leandro Araujo Ludeña, investigado como presunto autor del homicidio del alcalde del distrito de Jorge Chávez, Omar Díaz Rabanal, ocurrido el pasado 29 de julio de 2026.

Dicha medida fue obtenida por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín. Durante la audiencia, la fiscal adjunta provincial presentó los elementos de convicción que vinculan al investigado con el crimen, señalando que habría ingresado de manera sigilosa a un local ubicado en el jirón Marcelino Gonzales N.° 720, en Celendín, donde presuntamente atacó a la víctima por la espalda con un arma blanca.

Finalmente, el Poder Judicial consideró que existen graves y fundados elementos de convicción, además de peligro de fuga y de obstaculización de la investigación. Por ello, dispuso la prisión preventiva por nueve meses para garantizar el desarrollo de las diligencias y la presencia del investigado durante el proceso penal.

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