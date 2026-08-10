Celendín: dictan nueve meses de prisión preventiva contra investigado por homicidio de alcalde de Jorge Chávez

Red de Medios Regionales del Perú
Red de Medios Regionales del Perú 10/08/2026

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín dictó nueve meses de prisión preventiva contra Richard Leandro Araujo Ludeña, investigado como presunto autor del homicidio del alcalde del distrito de Jorge…

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Celendín dictó nueve meses de prisión preventiva contra Richard Leandro Araujo Ludeña, investigado como presunto autor del homicidio del alcalde del distrito de Jorge Chávez, Omar Díaz Rabanal, ocurrido el pasado 29 de julio de 2026.

Dicha medida fue obtenida por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín. Durante la audiencia, la fiscal adjunta provincial presentó los elementos de convicción que vinculan al investigado con el crimen, señalando que habría ingresado de manera sigilosa a un local ubicado en el jirón Marcelino Gonzales N.° 720, en Celendín, donde presuntamente atacó a la víctima por la espalda con un arma blanca.

Finalmente, el Poder Judicial consideró que existen graves y fundados elementos de convicción, además de peligro de fuga y de obstaculización de la investigación. Por ello, dispuso la prisión preventiva por nueve meses para garantizar el desarrollo de las diligencias y la presencia del investigado durante el proceso penal.

Lea la nota original aquí o visita el medio ::Radio Marañón::

 

Etiquetas:
Red de Medios Regionales del Perú

Recomendado

No hay personal de seguridad en nuevos locales de la Diresa Puno Puno

No hay personal de seguridad en nuevos locales de la Diresa Puno

Hospital de la UNA no fue liquidado y peligra traslado de otras áreas de la Diresa Puno

Hospital de la UNA no fue liquidado y peligra traslado de otras áreas de la Diresa

“Candidatos desnaturalizan campaña y evidencian desconocimiento de la realidad” Puno

“Candidatos desnaturalizan campaña y evidencian desconocimiento de la realidad”

Raúl Noblecilla: “No hay posibilidad de que Puno se reconcilie con Fujimori” Puno

Raúl Noblecilla: “No hay posibilidad de que Puno se reconcilie con Fujimori”

Piden que recapeo de calles se realice de forma integral en todo el barrio San José de Juliaca Juliaca

Piden que recapeo de calles se realice de forma integral en todo el barrio San José de Juliaca

Anuncian que ministro de Vivienda llegará a Juliaca el 18 de agosto Juliaca

Anuncian que ministro de Vivienda llegará a Juliaca el 18 de agosto

Dirigente califica como “engaño” la construcción de un nuevo hospital regional Puno

Dirigente califica como “engaño” la construcción de un nuevo hospital regional

Denuncian funcionamiento de locales nocturnos y cantinas a plena luz del día en Puno Puno

Denuncian funcionamiento de locales nocturnos y cantinas a plena luz del día en Puno