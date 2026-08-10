López Aliaga no podría ser alcalde accesitario de Lima por reelección

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no podría designar a Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y excandidato presidencial, como alcalde accesitario de Lima Metropolitana si su lista logra la reelección, debido a la prohibición constitucional de la reelección inmediata, advirtió el abogado y exjefe de la ODPE, Modesto Vilca.

En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Vilca señaló que, si el partido de López Aliaga gana los comicios, el segundo regidor debería asumir el cargo, mientras el exalcalde permanecería como primer regidor. De esta manera, no podría retornar directamente al sillón municipal, de acuerdo con la normativa electoral vigente.

“Podría ocurrir, pero la ley y la Constitución están por encima de esas intenciones”, afirmó Vilca, quien calificó esta posibilidad como una “aberración jurídica anticonstitucional”.

Precedentes cuestionados y advertencias sobre un poder tras bambalinas

El abogado recordó, además, que el JNE, presidido por Roberto Burneo, ya validó la renuncia de López Aliaga al Senado, pese a que, según la Constitución, este cargo es irrenunciable. A su juicio, esta decisión constituye un precedente cuestionable.

Vilca atribuyó este tipo de estrategias a la precariedad democrática y a la falta de información de parte del electorado. Como ejemplo, mencionó casos registrados en Tacna, donde esposos ocupan cargos públicos de manera paralela, incluso en el Congreso.

El analista confió en que otros candidatos a la Alcaldía de Lima puedan frenar esta estrategia. Advirtió que, si el partido resulta ganador, existe el riesgo de que López Aliaga ejerza influencia política desde fuera del municipio, lo que podría generar un poder “en la sombra”.