Policía de Ilave recupera camioneta KIA con requisitoria por robo en Apurímac

El vehículo fue hallado abandonado en la carretera Ilave-Checca y trasladado a la comisaría para determinar cómo llegó a la zona

Fredy Itusaca
Fredy Itusaca 12/08/2026

PNP recupera camioneta KIA con requisitoria por robo en Apurímac tras detectar inconsistencias entre el chasis y la placa durante operativo

Foto: Difusión

La Policía Nacional en Ilave recuperó una camioneta KIA Sorento con pedido de captura por presunto robo de vehículo en Apurímac, luego de un operativo de control de identidad realizado en la carretera Ilave Checca rumbo a Mazocruz.

El personal policial encontró el vehículo negro estacionado a un costado de la vía, con la puerta del copiloto abierta y sin ocupantes alrededor, situación que llamó la atención de los agentes de la comisaría de El Collao Ilave.

Los policías revisaron el número de identificación del chasis y comprobaron que no coincidía con la placa colocada, por lo que hicieron la consulta en el sistema de la Policía Nacional del Perú para verificar los antecedentes del vehículo.

La consulta arrojó resultado positivo, ya que el sistema registró una requisitoria vigente solicitada por la sección de protección de vehículos de Apurímac en la ciudad de Abancay, por presunto hurto de vehículo según el documento número 004 del 15 de enero de 2026.

Ante este hallazgo, los agentes procedieron a intervenir la unidad y aseguraron la camioneta para evitar que sea retirada del lugar, luego organizaron el traslado hacia la dependencia policial de Ilave para continuar con el caso.

La Policía informó que en la comisaría se realizarán las diligencias y las investigaciones necesarias, para esclarecer cómo llegó el vehículo a la zona y coordinar con las autoridades de Apurímac las acciones que correspondan según la ley.

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