SENAMHI Puno anuncia heladas moderadas hasta el domingo y pide cuidarse del frío y del sol

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología en Puno informó que desde hoy miércoles 12 hasta el domingo 16 de agosto se esperan heladas de intensidad moderada en el altiplano puneño, por lo que el director Sixto Flores pidió a la población abrigarse bien en las noches y proteger sus cultivos y animales.

Flores comentó que hoy el altiplano amaneció con nubes dispersas y que durante el día se tendrá tiempo parcialmente nublado, con entre 30% y 50% de cobertura de nubes, y explicó que el aire se sentirá un poco más cálido en comparación con los dos últimos días.

El especialista recordó que el lunes y martes se presentaron lluvias y nevadas en las zonas altas, pero indicó que ahora las condiciones mejoran, ya que se prevé un día mayormente soleado, con nubes parciales en la noche, situación que da cierto alivio a la población de Puno.

El pronóstico del SENAMHI señala que desde hoy hasta el domingo habrá tiempo estable en el altiplano, con pocas nubes en el día y muy baja probabilidad de lluvias, lo que significa que no se esperan precipitaciones importantes durante estas jornadas.

A pesar de este escenario más tranquilo, Sixto Flores advirtió que el frío nocturno seguirá presente, porque las heladas moderadas continuarán durante varias madrugadas, y remarcó que estas bajas temperaturas pueden afectar la salud de las personas y dañar las chacras y el ganado en las zonas altas.

El director del SENAMHI Puno recomendó además cuidarse de la radiación solar en las horas de la mañana y del mediodía, ya que por la altura el sol golpea con fuerza, y detalló que en provincias como Carabaya y Sandia también se prevé tiempo estable con sol, nubes parciales y pocas lluvias tanto en la selva como en los valles interandinos.