Condicionan matrículas en la UNA Puno con pagos para Festival del Folklore

Nuevamente se estaría condicionando la ratificación de matrículas de los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno, con el pago de una cuota por concepto de “Festival del Folklore 2026”, donde en la mayoría de escuelas profesionales se habría determinado un aporte superior a 100 soles y en otras de hasta 240 soles.

Estudiantes de segundo y tercer semestre incluso pernoctaron en el campus con tal de matricularse; sin embargo, muchos mostraron su incomodidad por el pago que previamente les exigen hacer.

“Es obvio que por el festival de danzas siempre se hace un cobro en cada ratificación”, dijo uno de los estudiantes, quien terminó durmiendo en la intemperie para matricularse este miércoles.

Otra estudiante dijo que, por ejemplo, en la escuela profesional de Educación Primaria les han exigido un pago de 100 soles. “Ya hemos pagado, nos han dado un voucher y con eso nos tenemos que matricular”, sostuvo.

El malestar parece generalizado, puesto que en otras escuelas profesionales se les estaría exigiendo cobros de 200 y 240 soles para “cachimbos”, según consta en mensajes de WhatsApp enviados a los grupos de estudiantes.

“Se está cometiendo un abuso exigiendo condicionalmente un pago excesivo de matrícula, siendo que este pago no tiene nada que ver con el programa de estudios”, señalaron otros alumnos.