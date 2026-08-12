Emsa Puno estaría meciendo a vecinos de Ciudad El Alto tras demanda de agua

Pese a haber solicitado en reiteradas oportunidades la instalación del servicio de agua, los vecinos de la urbanización Ciudad El Alto del centro poblado de Alto Puno, son mecidos por los representantes de Emsa Puno.

“Estamos indignados porque Emsa Puno no nos da respuesta positiva, hemos presentado documentos desde 2023, pero a la fecha no hay nada”, dijo el presidente de la urbanización, Victoriano Roque Laquise.

Dijo que a tanta insistencia, incluso se apersonaron a la misma empresa, pero siempre los terminaron “paseando”, señalando que el gerente se encontraba en reuniones y demás.

“Nosotros queremos que nos digan si es viable o no el proyecto y cómo podemos hacer, quizá con una contrapartida o auto financiado”, precisó, al tiempo de indicar que ellos estarían dispuestos a coadyuvar en el proceso de instalación.

El dirigente sostuvo que se trata de alrededor 70 vecinos empadronados que vienen exigiendo hace varios años la instalación de los servicios de agua y desagüe, más aún cuando dicha zona ya está completamente habitada, incluso se tiene un centro educativo.

Agregó que Alto Puno y la zona norte habrían sido declarados en emergencia justamente por la falta de agua potable, por lo que demandó dar celeridad y atender los pedidos de los vecinos.